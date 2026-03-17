الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الترجيحية» تهدي «النُخبة» لقب «رمضانية البطائح»

17 مارس 2026 14:59

علي معالي (الشارقة) 
توِّج فريق النُخبة بلقب البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم بنادي البطائح، في أمسية كروية حافلة بالحماس والإثارة عكست نجاح البطولة ومستوى التنافس الكبير بين الفرق المشاركة، وذلك بعد الفوز على فريق الحوت بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 2-2.
قام محمد خادم بن حليس الكتبي نائب رئيس نادي البطائح، يرافقه الدكتور عماد مختار المدير التنفيذي للنادي، بتتويج الفريق البطل والوصيف، كما تم تكريم حكام البطولة، إلى جانب تكريم أصحاب الإنجازات الفردية، والتي شملت جائزة أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب، وهدّاف البطولة.
وأكدت البطولة الرمضانية الأولى نجاحها الكبير من حيث التنظيم والمشاركة والتفاعل الجماهيري، في إطار حرص نادي البطائح على تعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في أجواء تنافسية مميزة.
وعبّر محمد خادم بن حليس الكتبي عن سعادته بهذا الحضور الكبير من الفرق المشاركة، وكذلك الجماهير، قائلاً: «تعايشنا جميعاً مع بطولة رائعة من كافة الجوانب، بالمستوى الفني للفرق المشاركة، والتجاوب الجماهيري الكبير مع كل المباريات، وحرص عشاق كرة القدم في منطقة البطائح على التواجد من شباب وصغار كونها النسخة الرمضانية الأولى، والتي شهدت تنظيماً مميزاً في نفس الوقت، وهو ما سيدفعنا إلى تكرار التجربة في السنوات المقبلة، حرصاً على تجميع شباب البطائح والمناطق المجاورة بهذه الطريقة الجميلة».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©