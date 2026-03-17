«المسابقات» تحدّد أول أبريل لمباراتي نصف نهائي «كأس الاتحاد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم الأول من أبريل المقبل، موعداً لإقامة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، حيث يستقبل حتا ضيفه الحمرية على استاد حمدان بن راشد في دبي، فيما يلتقي بعدها مودرن سبورت مع 365 على ملعب نادي مليحة في الشارقة.

وتُقام مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولاً إلى المباراة النهائية، المقررة على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.

وشهدت البطولة حتى الآن إقامة 42 مباراة، أسفرت عن تأهل حتا إلى نصف النهائي بفوزه الكبير على سيتي 6-3، فيما واصل فريق 365 مفاجآته بإقصاء دبا الحصن 3-2، كما حجز مودرن سبورت بطاقته بعد تفوقه على العروبة بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل 1-1، بينما تأهل الحمرية بفوز كاسح على لجينتوس إف سي (الدرجة الثانية) بنتيجة 7-0.

ويمنح مسار نصف النهائي فرصة تاريخية لفريق من خارج أندية دوري الدرجة الأولى لبلوغ المباراة النهائية، حيث يلتقي 365 متصدر دوري الدرجة الثانية مع مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، في مواجهة تعكس استمرار مفاجآت البطولة، بعدما نجح الفريقان في إقصاء أندية من دوري الأولى خلال الدور السابق.