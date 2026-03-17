5 انتصارات قبل مواجهة «الفرسان» في الكأس.. الجزيرة نقلة فنية وقوة هجومية

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل نادي الجزيرة صحوته القوية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقّق فوزه الخامس توالياً، على خورفكان في الجولة العشرين بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أكد خلالها «فخر أبوظبي» أنه يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع المقبل.

ولم يكن الفوز الأخير أمام خورفكان مجرد ثلاث نقاط جديدة في جدول الترتيب، بل جاء انعكاساً مباشراً للتطور الفني الكبير الذي يعيشه الفريق خلال الأسابيع الماضية، سواء على مستوى التنظيم الجماعي أو الفاعلية الهجومية، أو حتى الصلابة الدفاعية.

ومنذ خسارته أمام العين في الجولة الـ15، واصل الجزيرة صحوته بالفوز على الوحدة في ديربي العاصمة، ثم تفوّق أيضاً على الشارقة بخماسية، ليواصل الفوز في باقي المحطات حتى الجولة الـ20.

وتعكس الأرقام الفنية للمباريات الأخيرة بوضوح حجم التحول الذي شهده الفريق، سواء من حيث السيطرة على اللعب أو الفاعلية الهجومية، وهو ما يفسّر حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق تحت قيادة مدربه مارينو بوسيتش.

وتُعد المنظومة الهجومية أحد أبرز ملامح تفوّق الجزيرة في المباريات الأخيرة، فالفريق لم يَعُد يعتمد على لاعب واحد لإنهاء الهجمات، بل بات يمتلك منظومة متكاملة تقودها مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

ويبرز في مقدمة هؤلاء المهاجم الكونغولي سيمون بانزا، الذي تحوّل إلى رأس الحربة الأكثر تأثيراً في الفريق، بفضل قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال أنصاف الفرص. وقد أكد بانزا قيمته التهديفية أيضاً في مباريات سابقة، عندما سجّل ثنائية حاسمة في فوز الجزيرة على الظفرة الجولة قبل الماضية، وإجمالاً ساهم بانزا في 4 من آخر 5 أهداف للجزيرة في الدوري، ليمنح وجوده الجزيرة سلاحاً هجومياً مباشراً، خصوصاً مع قدرته على اللعب كمهاجم صندوق تقليدي أو التحرك بين الخطوط لاستلام الكرة وبناء الهجمة.

وإلى جانب بانزا، يمثّل الفرنسي نبيل فقير العنصر الأكثر إبداعاً في الثلث الهجومي، حيث يلعب دور صانع اللعب المتحرك خلف المهاجمين، ويمتلك القدرة على خلق المساحات وصناعة الفرص.

وتؤكد الأرقام تأثيره الكبير، إذ يحتل موقعاً متقدماً بين أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف وصناعة الفرص في الدوري، بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف مع الجزيرة هذا الموسم، ووجود فقير يمنح الفريق القدرة على الاختراق عبر العمق، إضافة إلى التسديد من خارج المنطقة وتمرير الكرات الحاسمة خلف دفاعات المنافسين.

ويرتبط التحول الكبير في أداء الجزيرة أيضاً بالاستقرار الذي شهده خط الوسط بوجود ثلاثي يتمتع بتوازن واضح، محمد النني، مامادو كوليبالي، حيث يوفر هذا الثنائي القدرة على السيطرة على وسط الملعب واستعادة الكرة بسرعة، وهو ما انعكس في التحسن الكبير بالنتائج، حيث يوفر النني التوازن الدفاعي ويمنح الفريق القدرة على استعادة الكرة بسرعة، بينما يقدم كوليبالي الإضافة البدنية والتحرك المستمر بين الصندوقين.

ومن أبرز نقاط القوة التي ظهرت في أداء الجزيرة مؤخراً، هي جودة بناء اللعب من الخلف، حيث يعتمد الفريق على خروج منظّم بالكرة عبر خط الدفاع، قبل نقل اللعب تدريجياً نحو الوسط ثم الأطراف.

وهذا الأسلوب ظهر بوضوح أيضاً في مباراة كلباء، عندما فرض الجزيرة سيطرة واضحة على المباراة بنسبة استحواذ تجاوزت 60%، مع أكثر من 500 تمريرة ناجحة، إضافة إلى تفوّق هجومي كبير بلغ 20 تسديدة داخل منطقة الجزاء مقابل ثلاث فقط للمنافس.

وبهذه السلسلة من الانتصارات، يدخل الجزيرة المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بثقة عالية، بعدما استعاد الفريق هويته الهجومية وحقق توازناً واضحاً بين الدفاع والهجوم.