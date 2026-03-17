الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي» يعاقب ماليزيا ويمنح فيتنام بطاقة التأهل لنهائيات 2027

17 مارس 2026 17:22


كوالالمبور (د ب أ)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أن منتخب ماليزيا خسر مباراتين اعتباريتين بنتيجة صفر / 3 ليفقد آماله في بلوغ كأس آسيا السعودية 2027، وذلك بسبب إشراك لاعبين غير مؤهلين، لتتأهل فيتنام مباشرة إلى النهائيات على حساب ماليزيا.
ويتعلق القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإحدى القضايا المتعلقة بالدور النهائي من التصفيات بعد مشاركة سبعة لاعبين غير مؤهلين مع المنتخب الماليزي باستخدامهم وثائق مزورة لتمثيل منتخب بلادهم.
وذكر الاتحاد الآسيوي:«أشركت الجهة المدعى عليها لاعبين غير مؤهلين في مباريات التصفيات النهائية لكأس آسيا 2027». وفرض الاتحاد الآسيوي، غرامة إضافية قدرها 50 ألف دولار على الاتحاد الماليزي.
وبذلك باتت فيتنام تملك فارق ست نقاط لا يمكن تعويضه في صدارة مجموعتها المؤهلة إلى نسخة السعودية.2027 وتبقى جولة واحدة تجمع فيتنام بماليزيا 31 مارس، لكنها أصبحت بلا تأثير. وكان الاتحاد الدولي قد فتح تحقيقا في سبتمبر الماضي بشأن ادعاءات عن مشاركة لاعبين غير مؤهلين في الفوز 4 / صفر على فيتنام في يونيو العام الماضي، وألغي هذا الفوز، إضافة إلى انتصار 2 / صفر على نيبال في مارس من العام ذاته. وأوقف فيفا اللاعبين وفرضت غرامات تجاوزت 448 ألف دولار على الاتحاد الماليزي لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
بين الجدولة ونظام المباراة الواحدة.. «الآسيوي» يدرس سيناريوهات «النخبة» و«الأبطال 2»
الاتحاد القاري يُعيد رسم الروزنامة.. مقترح بإطلاق دوري الأمم بعد «آسيا 2027»
منتخب ماليزيا
منتخب فيتنام
كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
آخر الأخبار
فليك يحذر من ضغط هجوم نيوكاسل
الرياضة
فليك يحذر من ضغط هجوم نيوكاسل
اليوم 18:05
الفيفا يستبعد نقل مباريات إيران بكأس العالم إلى المكسيك
الرياضة
الفيفا يستبعد نقل مباريات إيران بكأس العالم إلى المكسيك
اليوم 17:58
شباب الأهلي.. وفرة نوعية وطفرة «الجماعية»
الرياضة
شباب الأهلي.. وفرة نوعية وطفرة «الجماعية»
اليوم 17:56
"راكز" تعرف روّاد الأعمال على متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات
اقتصاد
"راكز" تعرف روّاد الأعمال على متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©