«الآسيوي» يعاقب ماليزيا ويمنح فيتنام بطاقة التأهل لنهائيات 2027



كوالالمبور (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أن منتخب ماليزيا خسر مباراتين اعتباريتين بنتيجة صفر / 3 ليفقد آماله في بلوغ كأس آسيا السعودية 2027، وذلك بسبب إشراك لاعبين غير مؤهلين، لتتأهل فيتنام مباشرة إلى النهائيات على حساب ماليزيا.

ويتعلق القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإحدى القضايا المتعلقة بالدور النهائي من التصفيات بعد مشاركة سبعة لاعبين غير مؤهلين مع المنتخب الماليزي باستخدامهم وثائق مزورة لتمثيل منتخب بلادهم.

وذكر الاتحاد الآسيوي:«أشركت الجهة المدعى عليها لاعبين غير مؤهلين في مباريات التصفيات النهائية لكأس آسيا 2027». وفرض الاتحاد الآسيوي، غرامة إضافية قدرها 50 ألف دولار على الاتحاد الماليزي.

وبذلك باتت فيتنام تملك فارق ست نقاط لا يمكن تعويضه في صدارة مجموعتها المؤهلة إلى نسخة السعودية.2027 وتبقى جولة واحدة تجمع فيتنام بماليزيا 31 مارس، لكنها أصبحت بلا تأثير. وكان الاتحاد الدولي قد فتح تحقيقا في سبتمبر الماضي بشأن ادعاءات عن مشاركة لاعبين غير مؤهلين في الفوز 4 / صفر على فيتنام في يونيو العام الماضي، وألغي هذا الفوز، إضافة إلى انتصار 2 / صفر على نيبال في مارس من العام ذاته. وأوقف فيفا اللاعبين وفرضت غرامات تجاوزت 448 ألف دولار على الاتحاد الماليزي لكرة القدم.