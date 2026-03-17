فليك يحذر من ضغط هجوم نيوكاسل

برشلونة(د ب أ)

كشف هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه أمضى حصة التدريب اليوم الثلاثاء، استعداداً للقاء الفريق مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في التدرب على كيفية التغلب على ضغطهم الهجومي المكثف.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه نيوكاسل، غداً الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بإنجلترا بالتعادل 1 / 1 الأسبوع الماضي، ليتأجل حسم الصعود لدور الثمانية لمواجهتهم، التي تقام في ملعب (كامب نو).

واعترف فليك بعد مباراة الذهاب بأن النتيجة كانت أفضل ما في الأمر، بعد أن رأى فريقه يبدو منهكاً وغير قادر على مجاراة ضغط نيوكاسل على ملعب (سانت جيمس بارك). وقال المدرب الألماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء "لقد ضغطوا بقوة في مناطق متقدمة من الملعب ودافعوا بشكل ممتاز في الثلث الهجومي الأخير. ستكون مباراة صعبة. إنهم يتمتعون بقوة بدنية وسرعة في التحولات الهجومية. يتعين علينا أن نقدم أداءً مثالياً، وهذا ما سنحاول القيام به".

وفرض نيوكاسل أسلوب لعبه على برشلونة، مما صعب عليهم التقدم في الملعب، وفرض رقابة لصيقة على الفريق الكتالوني، وفي مباراة الذهاب، عانى فريق فليك لإيجاد حلول لهذا الأسلوب. أوضح فليك "لقد تحدثنا عن هذا الأمر. نحتاج للعب بثقة، وهذا مهم لمباراة الغد. ما ناقشته هو أنه إذا لعبوا بأسلوب دفاع رجل لرجل، فسيتعين علينا إيجاد المساحات، وكيفية القيام بذلك، أوضحنا لهم ذلك اليوم، وتدربنا عليه في التدريبات". كما سئل مدرب برشلونة عما إذا كان متفائلاً بإمكانية فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث قال "هذه هي كرة القدم، والعديد من الأمور قابلة للتغيير. ينبغي علينا أن نكون إيجابيين لأن لدينا جودة عالية في الفريق. سنرى ما إذا كنا قادرين على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن يجب علينا أن نتحسن". وكانت إحدى المشكلات الرئيسية لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة هي قلة مساهمة المهاجم الصريح، حيث كان كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس خارج مستواهما، وسئل فليك عما إذا كان داني أولمو يمكن أن يكون حلاً في مركز المهاجم الوهمي. أجاب فليك "ربما يكون هذا خياراً مطروحاً. في مباريات كهذه، يكون جميع اللاعبين متحمسين. نحتاج إلى فيران وليفاندوفسكي في أفضل حالاتهما حتى نهاية الموسم الحالي لتحقيق أهدافنا. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا". وسبق لأولمو أن لعب في مركز المهاجم الوهمي في عدة مناسبات، وسجل ثلاثية من هذا المركز الموسم الماضي، وبصفة عامة، يفضل فليك استخدام توريس أو ليفاندوفسكي.