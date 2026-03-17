فليك يقترب من تمديد عقده مع برشلونة

اقترب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة من تمديد تعاقده مع النادي، ويعتزم المدرب الألماني للاعتزال عند انتهاء مسيرته مع العملاق الكتالوني. وقال فليك 61 عاماً في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء «لا أفكر في الذهاب إلى أي نادٍ آخر، برشلونة سيكون محطتي الأخيرة».

وكان رئيس برشلونة، خوان لابورتا، قد صرح في وقت سابق لإذاعة «راديو كتالونيا» بأنه بصدد الاتفاق قريباً مع فليك على تمديد التعاقد حتى عام 2028، وأضاف لابورتا، الذي أعيد انتخابه رئيساً للنادي أمس الأول: «سأكون سعيداً للغاية إذا بقي فليك لخمس سنوات قادمة، وحالياً سنمدد التعاقد لمدة عام آخر؛ لأن لدينا رغبة في استمرار العمل سوياً لعام إضافي».

وينتهي تعاقد فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق مع نادي برشلونة بحلول 30 يونيو 2027 وتولى فليك قيادة برشلونة منذ صيف 2024، وقاد الفريق للفوز بالدوري والكأس في موسمه الأول، ويعتلي الفريق الكتالوني قمة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم متفوقاً بفارق أربع نقاط قبل آخر عشر جولات من المسابقة.

وقال فليك في إطار سعيه لتأكيد التأهل لدور الثمانية بعد التعادل 1 / 1 ذهاباً مع نيوكاسل: «الوقت غير مناسب للحديث عن تمديد تعاقدي، فأنا سعيد للغاية هنا، ولكن يجب مناقشة الأمر مع عائلتي أولاً وبعدها سيحين الوقت المناسب لحسم الأمور».

وأكد المدرب الألماني أن برشلونة تنتظره مهمة شاقة أمام نيوكاسل رغم تذبذب مستوى الفريق الإنجليزي في مشواره ببطولة الدوري. واختتم فليك «نيوكاسل يتسم بقوة الضغط والسرعة والدفاع الجيد؛ لذا ستكون مباراة صعبة وقوية بدنيا، وتستلزم منا تقديم أداء مثالي».