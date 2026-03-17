الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي



القاهرة (د ب أ)

أرسل النادي الأهلي المصري اليوم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة فريقه والترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال التي اقيمت مساء الأحد الماضي باستاد رادس.

وذكر الأهلي المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم الثلاثاء أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا الحكم العديد من الأخطاء المؤثرة بحق فريق الأهلي، فقد سبق له أثناء إدارته مباراة الفريق مع إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 بالقاهرة أن قام بطرد مهاجم الفريق، السلوفيني جراديشار من دون أن يرتكب أي خطأ.

وكانت بعض قراراته تخالف الواقع وكادت تؤثر على نتيجة المباراة. وأضاف عبر بيان: في اللقاء الأخير لم يوفر الحكم السنغالي الحماية للاعبي الأهلي داخل الملعب من لاعبي المنافس ولم يشهر البطاقات التي كانت تستوجبها هذه الحالات.

وزاد على ذلك لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي أشرف بن شرقي بعدما تعرض للجذب من مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، وساعده في ذلك تجاهل حكم «الفار»، في حين قام عيسى سي باحتساب ضربة جزاء للمنافس غير صحيحة خاصة أن الكرة ارتطمت بكتف لاعب الأهلي وليس يده.

كما أن حكم «الفار»، استدعى عيسى سي لاحتساب اللعبة بعدها بفترة طويلة. وأوضح: طالب الأهلي المصري باتخاذ اللازم قانوناً حيال هذه الوقائع وإسناد المباريات الإقصائية لحكام النخبة لحماية «نزاهة» المسابقات الأفريقية.