الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي

القاهرة (د ب أ)
أرسل النادي الأهلي المصري اليوم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة فريقه والترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال التي اقيمت مساء الأحد الماضي باستاد رادس.
وذكر الأهلي المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم الثلاثاء أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا الحكم العديد من الأخطاء المؤثرة بحق فريق الأهلي، فقد سبق له أثناء إدارته مباراة الفريق مع إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 بالقاهرة أن قام بطرد مهاجم الفريق، السلوفيني جراديشار من دون أن يرتكب أي خطأ.
وكانت بعض قراراته تخالف الواقع وكادت تؤثر على نتيجة المباراة. وأضاف عبر بيان: في اللقاء الأخير لم يوفر الحكم السنغالي الحماية للاعبي الأهلي داخل الملعب من لاعبي المنافس ولم يشهر البطاقات التي كانت تستوجبها هذه الحالات.
وزاد على ذلك لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي أشرف بن شرقي بعدما تعرض للجذب من مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، وساعده في ذلك تجاهل حكم «الفار»، في حين قام عيسى سي باحتساب ضربة جزاء للمنافس غير صحيحة خاصة أن الكرة ارتطمت بكتف لاعب الأهلي وليس يده.
كما أن حكم «الفار»، استدعى عيسى سي لاحتساب اللعبة بعدها بفترة طويلة. وأوضح: طالب الأهلي المصري باتخاذ اللازم قانوناً حيال هذه الوقائع وإسناد المباريات الإقصائية لحكام النخبة لحماية «نزاهة» المسابقات الأفريقية.

أخبار ذات صلة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
زالزال في الأهلي المصري.. الخطيب يعاقب لاعبي الفريق
الأهلي المصري
الترجي التونسي
دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
اليوم 22:19
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
علوم الدار
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
اليوم 23:08
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
علوم الدار
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
اليوم 22:55
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
اقتصاد
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
اليوم 22:54
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
الرياضة
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
اليوم 22:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©