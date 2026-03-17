الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة يخطف التعادل من كلباء في «أدنوك للمحترفين»

كلباء
17 مارس 2026 23:39

 
فيصل النقبي (كلباء)

خطف الشارقة نقطة ثمينة أمام كلباء بعد التعادل 2-2 في اللقاء الذي، أقيم بينهما على استاد كلباء مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين، تقدم كلباء بهدفين في الشوط الأول، فيما سجل الشارقة هدفين في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد كلباء عند النقطة 21 في المركز التاسع، وتقدم الشارقة للمركز الثامن برصيد 21 نقطة.
شهد الشوط الأول تسجيل هدفين لأصحاب الأرض، جاء الأول عن طريق شهريار موغانلو بالدقيقة 10 عن طريق ضربة جزاء، والثاني عن طريق سامان قدوس في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، تمكن عثمان كامارا من تقليص الفارق بهدف سجله في الدقيقة 57، ثم أضاف هدف التعادل في الدقيقة 83 بثنائية جميلة بعد أن تابع ضربة الجزاء التي سددها فراس بلعربي وصدها الحارس ليكملها في المرمى.

