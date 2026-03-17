سلوت: لا بد وأنني ارتكبت الكثير من الأخطاء لكي أنال سخط جماهير ليفربول

17 مارس 2026 23:25

 
لندن (د ب أ)


يستهدف أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، استعادة دعم الجماهير المحبطة بعد اعترافه بأنه «لا بد وأنه ارتكب الكثير من الأخطاء» ليستحق استهجان ملعب آنفيلد.

تعرض ليفربول لصافرات الاستهجان أثناء خروجه من الملعب بعد استقبال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة أمام توتنهام يوم الأحد الماضي، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها المدرب الهولندي، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مثل هذا الفعل العكسي منذ وصوله في صيف 2024.
وبينما كان المزاج العام على وسائل التواصل الاجتماعي معادياً لسلوت منذ فترة خلال هذا الموسم السيئ، كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضي هي المرة الأولى التي يعبر فيها المشجعون في الملعب عن مشاعرهم بشكل علني.
وقال سلوت قبل مباراة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد جالطة سراي التركي، والتي يتعين على ليفربول خلالها تعويض تأخره بهدف في مباراة الذهاب، «ليس من الجيد أبداً أن يكونوا محبطين؛ لأن المشجعين عادة لا يشعرون بالإحباط بعد الفوز».
وأضاف: «أخبرني الناس عندما جئت إلى هنا أنهم سيدعمون المدرب لفترة طويلة جداً، ولكن إذا كنتم تفترضون شيئا ما، فلا بد أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء». وتابع «هذا ليس شعوراً جيداً أبداً؛ لأنك عندما تكون في نادٍ يدعم المدرب دائماً، في الأوقات الجيدة والسيئة، ثم لا يكونون سعداء معي، فمن الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء».
وأكد «لقد ارتكبت بعض الأخطاء في الموسم الذي فزنا فيه بالدوري، وبالتأكيد ربما اتخذت بعض القرارات التي لم تكن مثالية عند النظر إليها الآن، ولكن جميع القرارات التي اتخذتها، كانت دائما للسبب نفسه، وهو محاولتنا للفوز بالمباراة»، وأشار «لكنني أعرف أيضا كيف تعمل صناعة كرة القدم، فالفوز يمكن أن يغير الكثير، وهذا ما نحاول تحقيقه غداً ونحن مستعدون تماما لذلك».

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
"حكماء المسلمين" يدين المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت
ريمونتادا لشبونة تنهي مغامرة بودو جليمت في دوري الأبطال
"الشؤون الإسلامية والأوقاف": إقامة صلاة عيد الفطر داخل المساجد فقط
