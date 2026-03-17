ريمونتادا لشبونة تنهي مغامرة بودو جليمت في دوري الأبطال

لشبونة (د ب أ)

بسيناريو درامي، أصبح سبورتينج لشبونة البرتغالي أول المتأهلين لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز كاسح على ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5 / صفر ضمن منافسات إياب دور الـ16، اليوم الثلاثاء.

قلب لشبونة بهذا الفوز الطاولة على بودو جليمت الذي فاز ذهابا بنتيجة 3 / صفر الأسبوع الماضي، ليتأهل الفريق البرتغالي متفوقا بنتيجة 5 / 3 بعد ريمونتادا تاريخية وسط جماهيره في مدرجات ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية.

وتقدم لشبونة بهدف في الشوط الأول سجله جونسالو إيناسيو في الدقيقة 34، وأضاف هدفين في الشوط الثاني أحرزهما بيدرو جونكالفيس ولويس خافيير سواريز من ركلة جزاء في الدقيقتين 61 و78.

وبعد التمديد للوقت الإضافي، سجل ماكسيمليانو أراوخو الهدف الرابع لأصحاب الأرض بعد مرور دقيقتين من الشوط الإضافي الأول، بينما اختتم رافاييل نيل الخماسية بهدف في الدقيقة 122.

وينتظر سبورتنج لشبونة في دور الثمانية الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بنتيجة 1 / 1 في ألمانيا.

في المقابل، انتهت مغامرة الفريق النرويجي في دوري أبطال أوروبا بعدما فجر مفاجآت مدوية بالفوز على أندية عريقة مثل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، وأخيرا سبورتينج لشبونة في مباراة الذهاب.