الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عاجل.. «كاف» يقرر تجريد السنغال من كأس أمم أفريقيا وتتويج المغرب باللقب

18 مارس 2026 01:54

 
القاهرة (د ب أ)

أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قراراً تاريخياً يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بنتيجة صفر - 3 لصالح المنتخب المغربي، وذلك استناداً إلى المادة 84 من لوائح البطولة.
وبحسب الموقع الرسمي لـ«كاف»، جاء قرار اللجنة بعد قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق.
وأكدت لجنة الاستئناف أن سلوك المنتخب السنغالي يقع ضمن نطاق المخالفات المنصوص عليها في المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، مما أدى لفرض عقوبة الانسحاب واعتبار الفوز لصالح المغرب.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة قبول استئناف اللاعب المغربي إسماعيل صيباري جزئياً، حيث تم تعديل عقوبته إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين، مع وقف تنفيذ إحداهما، كما تم إلغاء الغرامة المالية التي كانت مفروضة عليه بقيمة 100 ألف دولار.
كما شملت القرارات تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلقة بحادثة جامعي الكرات لتصبح 50 ألف دولار، وتخفيض غرامة حادثة استخدام المشجعين لأقلام الليزر إلى عشرة آلاف دولار.

منتخب المغرب
منتخب السنغال
كأس الأمم الأفريقية
الكاف
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©