سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويصعد لدور الثمانية الأوروبي



لندن (د ب أ)

كرر باريس سان جيرمان الفرنسي فوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي وتغلب عليه 3 /صفر أمس الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحجز سان جيرمان حامل اللقب مقعده بجدارة واستحقاق في دور الثمانية بعد تفوقه بنتيجة 8 -2 في مجموع اللقاءين عقب فوزه ذهاباً على ملعبه 5 - 2، وتقدم النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة السادسة ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 15، وتكفل سيني مايولو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62.

ويلتقي سان جيرمان في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة ليفربول وجالطة سراي غداً اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق التركي بهدف دون رد.

وثأر سان جيرمان بذلك من تشيلسي الذي تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي.