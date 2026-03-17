سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويصعد لدور الثمانية الأوروبي

18 مارس 2026 02:09


لندن (د ب أ)
كرر باريس سان جيرمان الفرنسي فوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي وتغلب عليه 3 /صفر أمس الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحجز سان جيرمان حامل اللقب مقعده بجدارة واستحقاق في دور الثمانية بعد تفوقه بنتيجة 8 -2 في مجموع اللقاءين عقب فوزه ذهاباً على ملعبه 5 - 2، وتقدم النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة السادسة ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 15، وتكفل سيني مايولو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62.
ويلتقي سان جيرمان في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة ليفربول وجالطة سراي غداً اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق التركي بهدف دون رد.
وثأر سان جيرمان بذلك من تشيلسي الذي تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي.

عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
ريال مدريد يجدد فوزه على سيتي في دوري أبطال أوروبا
"الفجيرة الاجتماعية" تختتم مسابقة القرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم والأحداث
أرسنال يهزم ليفركوزن بثنائية ويواصل التقدم في دوري الأبطال
