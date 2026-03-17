أرسنال يهزم ليفركوزن بثنائية ويواصل التقدم في دوري الأبطال

تأهل فريق أرسنال إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2 / صفر أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكان أرسنال قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 1 - 1 ليتأهل بنتيجة إجمالية 3 - 1 ويضرب موعداً مع سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي كان قد تأهل في وقت سابق على حساب بودو جليمت النرويجي بالفوز إجمالا 5 - 3.

سجل الإنجليزي إيبيريتشي إيزي هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 36، وأضاف مواطنه ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليحقق الفريق انتصاره التاسع في البطولة هذا الموسم.