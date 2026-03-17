الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الرياضة

ريال مدريد يجدد فوزه على سيتي في دوري أبطال أوروبا

18 مارس 2026 02:20

 
مانشستر (أ ف ب)

غابت المفاجأة عن استاد الاتحاد، بتأهل ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مضيفه المنقوص عددياً مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-1 في إياب ثمن النهائي.
ودخل النادي الملكي اللقاء، وهو في وضع أكثر من جيد لبلوغ ربع النهائي، حيث من المتوقع أن يواجه بايرن ميونيخ الألماني الذي فاز ذهاباً خارج أرضه على أتالانتا الإيطالي 6-1 ويستضيفه إياباً الأربعاء، بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة سجلها في الشوط الأول.
وخلافاً للقاء الذهاب الذي أضاع فيه فرصة تسجيل الهدف الرابع لريال في الشوط الثاني، ترجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 22 ركلة الجزاء التي تسبب بها البرتغالي برناردو سيلفا بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، ما أدى لطرده بعد مراجعة «في أيه آر».
ورغم النقص العددي، استعاد سيتي رباطة جأشه، ومن ركلة ركنية لعبها الهولندي تيجاني رايندرز قصيرة للبلجيكي جيريمي دوكو، حول الأخير الكرة إلى داخل المنطقة لتجد النروجي إرلينج هالاند الذي سجل هدفه السابع والخمسين في مباراته الثامنة والخمسين في المسابقة (41).
لكن النتيجة بقيت بعدها على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين أضاف فينيسوس الثاني أيضاً بتمريرة من الفرنسي أوريليان تشواميني (3+90).

ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
علوم الدار
الرياضة
علوم الدار
الرياضة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©