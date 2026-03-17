«العين للشطرنج» يتوِّج الفائزين في البطولة الرمضانية

18 مارس 2026 03:44

معتصم عبدالله (العين) 

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، البطولة الرمضانية بمقر النادي المصري في مدينة العين، ضمن خطة تعزيز الأنشطة المجتمعية، ونشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، بالتعاون مع الجالية المصرية.
وأعلن النادي مشاركة 70 لاعباً من مختلف الجنسيات في المنافسات، التي أسفرت عن فوز اللاعب غيث النعيمي بالمركز الأول، وجاء ثانياً عبدالله يونس، وثالثاً عبدالرحمن الأجاتي.
كما فاز سلطان الظاهري من نادي العين بجائزة أفضل لاعب، بينما حصد اللاعب أحمد محمد سعيد جائزة أفضل لاعب من النادي المصري.
وتوَّج الفائزين سلطان الظاهري، رئيس مجلس شباب العين «آي سي إم جي»، وخالد فريد، نائب رئيس النادي المصري، ورجائي السوسي، المدير التنفيذي للعمليات بالنادي.
وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة فعاليات ينظّمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية؛ بهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجاليات، بما ينسجم مع رؤيته كمؤسسة مجتمعية رائدة في نشر الشطرنج والألعاب الذهنية محلياً ودولياً.

