«المواي تاي» و«الكيك بوكسينج» يضعان بصمة الختام

أُسدل الستار على منافسات بطولات «المواي تاي» للناشئين والشباب، و«الكيك بوكسينج» (K-1)، اللتين أقيمتا ضمن فعاليات «بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية» بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وشهدت بطولات المواي تاي مشاركة قياسية بلغت 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والجنسيات، قدموا مستويات فنية رفيعة على مدار أيام المنافسات التي انطلقت في 12 مارس الجاري. وشملت البطولة فئات عمرية متنوعة بدأت من البراعم (8-11 سنة)، وصولاً إلى فئتي الناشئين والشباب (12-17 سنة)، وسط حضور جماهيري غفير عكس القيمة الرياضية والمجتمعية لهذا الحدث الرمضاني البارز.





ونجح فريق (UAM) في فرض سيطرته المطلقة على منافسات المواي تاي للناشئين والشباب، محرزاً المركز الأول في الترتيب العام برصيد 16 ميدالية (15 ذهبية وفضية واحدة)، بنسبة فوز بلغت 84%. وجاء في المرتبة الثانية فريق «ذا فورس سبورتس» بـ 13 ميدالية متنوعة، (4 ذهبية، 7 فضية، 2 برونزية) فيما حلّ ثالثاً «يونيفرس فيتنس» برصيد 9 ميداليات (4 ذهبيات، 4 فضيات، 1 برونزية). وعلى صعيد بطولة الكيك بوكسينج (K-1)، التي شهدت مشاركة 32 مقاتلاً ومقاتلة من 12 دولة، تنافسوا في ثماني فئات وزنية، حققت البطولة نجاحات غير مسبوقة واتسمت النزالات بالإثارة والقوة.

وشهدت الفعاليات حضور ومتابعة الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب شؤون الرئاسة، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج. ونجح أبطال منتخبنا الوطني في السيطرة على المراكز الأولى وحصد الميداليات الذهبية في 5 أوزان، عبر زينب بوحمادة الفائزة بذهبية وزن (-55 كجم سيدات)، ومحمد تويزي، ذهبية وزن (-55 كجم رجال)، وإبراهيم بلال، ذهبية وزن (-65 كجم)، وأيوب لكرامي: ذهبية وزن (-70 كجم)، وعماد يوسف، ذهبية وزن (-80 كجم).





ورفع عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مثمّناً رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود الذي يشكّل الركيزة الأساسية في القفزات النوعية، التي حققها الاتحاد والوصول ببرامجه إلى أعلى المراتب العالمية. وتابع: «فخورون بما حققته هذه النسخة من نجاحات تنظيمية ومستويات فنية مبهرة، فالبطولة لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل محطة استراتيجية لإعداد منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات القادمة، ومنصة مثالية للأندية لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الأجيال الواعدة، مؤكداً أن المستوى الفني المتقدم مع التنظيم الاحترافي في هذه البطولة يرسخ مجدداً مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لا تضاهى في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج».