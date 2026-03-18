صدمة في صحف العالم بسبب «زلزال الكاف»

18 مارس 2026 11:56

معتز الشامي (أبوظبي)
تحوّل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم من السنغال ومنح البطولة للمغرب، إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة في الصحافة الرياضية العالمية، بعدما تعاملت كبريات الصحف والمواقع مع الملف بوصفه حدثاً استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ اللعبة داخل القارة السمراء.
الصحافة البريطانية كانت من أكثر المنصات حدة في توصيف المشهد؛ إذ أبرزت "ذا صن" القضية باعتبارها "قراراً نهائياً" قلب نتيجة النهائي ومنح المغرب فوزاً اعتبارياً 3-0 بعد خروج لاعبي السنغال من أرض الملعب، ووصفت الحكم بأنه "لم يسبق له مثيل". 
أما التليجراف فركزت على الطابع الصادم للقرار بعنوان مباشر يفيد بأن السنغال جُردت من اللقب بعد شهرين من النهائي، مع تثبيت المغرب بطلاً بقرار لجنة الاستئناف في «كاف»، وفي الاتجاه نفسه، قدمت "ديلي ميل" القصة بوصفها سحباً للقب بعد 58 يوماً من المباراة النهائية، في واحدة من أكثر النهايات توتراً وجدلاً.
وفي إسبانيا، اختارت ماركا لهجة أكثر انفجاراً، ووصفت القرار بـ"القنبلة"، معتبرة أن إعلان المغرب بطلاً لأفريقيا جاء بعد الوقائع المثيرة التي شهدها النهائي. 
وهذا التوصيف الإسباني عكس حجم المفاجأة التي أصابت المتابعين، خصوصاً أن المغرب كان قد خسر المباراة على أرض الملعب قبل أن تنقلب النتيجة قانونياً لصالحه.
أما "الجارديان" فذهبت إلى أبعد من مجرد رصد القرار، ووصفت القضية بأنها "سحب مذهل" للقب من السنغال، بينما كانت قد وصفت النهائي نفسه عند حدوثه بأنه حمل "سيناريو هيتشكوكيا" و"أغرب نهائي"، في إشارة إلى حجم الفوضى والجدل الذي رافق الدقائق الأخيرة من المواجهة بين المنتخبين. كما ربطت الصحيفة بين الأزمة والضرر المعنوي الذي لحق بصورة الكرة الأفريقية.
ومن زاوية أكثر مهنية وحياداً، ركزت وكالة أنباء "رويترز" على البعد المؤسسي للأزمة، فتحدثت عن "مشاهد هزلية" و"ضربة" لصورة كأس الأمم الأفريقية، قبل أن تنتقل لاحقاً إدانة السلوكيات المصاحبة للنهائي من قبل الهيئات الإعلامية والرياضية، ما عزز الانطباع بأن الواقعة تجاوزت حدود الجدل التحكيمي إلى أزمة سمعة حقيقية للبطولة.
وفي المحصلة، تكاد صحف العالم تتفق على توصيف واحد، وهو أن ما حدث بين السنغال والمغرب لم يعد مجرد قرار انضباطي، بل تحول إلى "زلزال كروي" أعاد كتابة سجل البطولة وأشعل نقاشاً دولياً واسعاً حول اللوائح، والعدالة الرياضية، وصورة الكرة الأفريقية أمام العالم.

