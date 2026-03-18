3 مواد فجرت الأزمة.. لماذا سحب «كاف» لقب أفريقيا من السنغال إلى المغرب؟

معتز الشامي (أبوظبي)

في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل القارة الأفريقية، أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» سحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من منتخب السنغال، واعتبار المغرب بطلاً للمسابقة بنتيجة اعتبارية (3-0)، وذلك استناداً إلى مواد صريحة في لوائح البطولة المنظمة للمنافسة.

القرار جاء بعد مراجعة الأحداث التي شهدها نهائي البطولة، والذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، وشهد حالة من الفوضى والاحتجاجات داخل الملعب، بعدما قرر لاعبو منتخب السنغال الانسحاب من أرضية الميدان اعتراضاً على قرارات تحكيمية، قبل العودة لتتطور الأحداث لاحقاً إلى أزمة تنظيمية وانضباطية دفعت «الكاف» إلى فتح تحقيق رسمي.

وبعد دراسة التقارير الرسمية للحكم ومراقب المباراة، رأت لجنة الاستئناف أن ما حدث يدخل ضمن الحالات التي تنظمها مواد الانسحاب ورفض اللعب في لوائح البطولة، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

المادة 82 من لوائح البطولة تنص بوضوح على أنه "إذا انسحب فريق من المنافسة لأي سبب، أو لم يحضر للمباراة، أو رفض اللعب، أو غادر أرض الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم، فإنه يعتبر خاسراً ويتم استبعاده نهائياً من البطولة".أما المادة 83 فتحدد أن "الفريق الذي لا يتواجد في أرض الملعب بزيه الرسمي في الموعد المحدد لانطلاق المباراة، أو بعد مهلة أقصاها 15 دقيقة، يعتبر خاسراً للمباراة، مع تدوين الواقعة في تقرير الحكم وإحالتها للجنة المنظمة".

وتأتي المادة 84 لتؤكد العقوبات المترتبة على مخالفة المادتين السابقتين، حيث تنص على أن "الفريق المخالف يُستبعد من المنافسة ويُعتبر خاسراً بنتيجة (3-0)، ما لم يكن الفريق المنافس متقدماً بنتيجة أفضل عند توقف المباراة، وفي هذه الحالة تُعتمد النتيجة المسجلة وقتها، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية من اللجنة المنظمة".

وبناء على هذه النصوص القانونية، رأت لجنة الاستئناف في «الكاف» أن تصرف منتخب السنغال يندرج ضمن حالات «رفض اللعب أو مغادرة الملعب دون إذن الحكم»، وهو ما يستوجب اعتبار المنتخب خاسراً للمباراة النهائية، ومن ثم منح اللقب لمنتخب المغرب بنتيجة اعتبارية (3-0)، ويعد هذا القرار من أكثر القرارات إثارة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ لم تُحسم البطولة داخل المستطيل الأخضر، بل في أروقة اللجان القانونية، ليحصل المغرب على اللقب القاري بعد انتظار طويل، في واحدة من أكثر النهايات جدلاً في تاريخ المسابقة.