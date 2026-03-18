الحكومة البريطانية تستعد لمعاقبة مالك تشيلسي

لندن (أ ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أنها ستتخذ "خطوات إضافية" لضمان قيام رومان أبراموفيتش بالإفراج عن مبلغ 5. 2 مليار جنيه إسترليني، الذي تعهد بالتبرع به من بيع نادي تشيلسي لكرة القدم العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.

واضطر الملياردير الروسي لبيع نادي تشيلسي بعد الغزو العسكري لبلاده ضد أوكرانيا، حيث اشترى النادي اللندني تحالف بقيادة المستثمرين الأميركيين تود بوهلي وكليرليك كابيتال، بسعر كان آنذاك الأعلى على الإطلاق لفريق رياضي.

وتعهد أبراموفيتش بالتبرع بعائدات البيع لضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن الأموال لا تزال مجمدة وسط خلاف بينه وبين الحكومة البريطانية، التي تقول إنه اعترض على خطط إنفاق الأموال حصراً في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أبراموفيتش بعد تخلفه عن الموعد النهائي المحدد أمس لتسليم الأموال. وشددت الحكومة: "لقد منحنا رومان أبراموفيتش فرصته الأخيرة لفعل الصواب. ومرة أخرى، أخلف وعده بالتبرع". أضافت الحكومة البريطانية "سوف نتخذ الآن خطوات إضافية لضمان الوفاء بالوعد الذي قطعه عند بيع نادي تشيلسي".