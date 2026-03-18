الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحكومة البريطانية تستعد لمعاقبة مالك تشيلسي

18 مارس 2026 13:28

لندن (أ ب)
أعلنت الحكومة البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أنها ستتخذ "خطوات إضافية" لضمان قيام رومان أبراموفيتش بالإفراج عن مبلغ 5. 2 مليار جنيه إسترليني، الذي تعهد بالتبرع به من بيع نادي تشيلسي لكرة القدم العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.
واضطر الملياردير الروسي لبيع نادي تشيلسي بعد الغزو العسكري لبلاده ضد أوكرانيا، حيث اشترى النادي اللندني تحالف بقيادة المستثمرين الأميركيين تود بوهلي وكليرليك كابيتال، بسعر كان آنذاك الأعلى على الإطلاق لفريق رياضي.
وتعهد أبراموفيتش بالتبرع بعائدات البيع لضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن الأموال لا تزال مجمدة وسط خلاف بينه وبين الحكومة البريطانية، التي تقول إنه اعترض على خطط إنفاق الأموال حصراً في أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أبراموفيتش بعد تخلفه عن الموعد النهائي المحدد أمس لتسليم الأموال. وشددت الحكومة: "لقد منحنا رومان أبراموفيتش فرصته الأخيرة لفعل الصواب. ومرة أخرى، أخلف وعده بالتبرع". أضافت الحكومة البريطانية "سوف نتخذ الآن خطوات إضافية لضمان الوفاء بالوعد الذي قطعه عند بيع نادي تشيلسي".

أخبار ذات صلة
فرنانديز يثير علامات الاستفهام حول استمراره مع تشيلسي
سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويصعد لدور الثمانية الأوروبي
الحكومة البريطانية
تشيلسي
إبراهيموفيتش
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
اليوم 14:59
بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتوج أبطال النسخة الأولى
الرياضة
بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتوج أبطال النسخة الأولى
اليوم 14:58
«الإمارات للدرّاجات» يحشد أسلحته لانتزاع لقب ميلانو سان ريمو
الرياضة
«الإمارات للدرّاجات» يحشد أسلحته لانتزاع لقب ميلانو سان ريمو
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©