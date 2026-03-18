فينيسيوس: اجتياز السيتي يعزز الثقة الملكية

مانشستر (د ب أ)

استحق فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، اختياره كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكرر الريال تفوقه على مانشستر سيتي وهزمه بنتيجة 2 / 1 في مباراة الإياب التي أقيمت بإنجلترا، ليؤكد الفريق الملكي تأهله لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 15 لقباً.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفي الريال في الدقيقتين 22 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع، بينما سجل النرويجي إرلينج هالاند هدف الفريق الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 41.

وتأثر مانشستر سيتي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 20.

وبذلك يتأهل ريال مدريد متفوقاً بنتيجة 5 / 1 في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهاباً على ملعبه (سانتياجو برنابيو) بثلاثية سجلها نجمه الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، يوم الأربعاء الماضي. وينتظر الفريق الأبيض في دور الثمانية مواجهة الفائز من بايرن ميونيخ الألماني ضد أتالانتا الإيطالي، علماً بأن النادي البافاري اقترب كثيراً من التأهل لفوزه 6 / 1 ذهابا في إيطاليا.

وقال فينيسيوس عقب اللقاء، الذي جرى على ملعب (الاتحاد): "إنها مباراة مهمة جداً لكي نعزز ثقتنا بأنفسنا لأننا منذ بداية الموسم لعبنا العديد من المباريات الجيدة، لكننا لم نتحكم بقدر ما فعلنا في هذه المباراة". وأضاف فينيسيوس في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: "كانت مباراة صعبة للغاية ضد فريق ومدرب كبيرين. استحوذوا على الكرة لفترة طويلة، لكننا كنا نعرف ما يجب علينا القيام به: العمل واستغلال الفرص. بالطبع أهدرت العديد من الفرص، لكن اليوم لم أحتج إلى الكثير". وأوضح نجم الريال: "إنها لحظة مهمة. كان جميع اللاعبين يعلمون أن المباريات الكبيرة قادمة، وعندما يلعب الريال في هذه البطولة يتغير كل شيء، الجماهير تتغير واللاعبون يتغيرون. نحن مستعدون لما هو قادم".