الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
فرنانديز يثير علامات الاستفهام حول استمراره مع تشيلسي

18 مارس 2026 13:34

لندن(د ب أ)
أثار إنزو فرنانديز التكهنات حول مستقبله، برفضه التعهد بالبقاء مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتلقى فريق المدرب ليام روسينيور خسارة قاسية بنتيجة صفر / 3 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، ليودع البطولة بهزيمة صادمة بنتيجة 2 / 8 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. ومع تواجد تشيلسي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ربما يطول الوقت قبل عودته إلى المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز. وقاد اللاعب الأرجنتيني الدولي الفريق اللندني خلال المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في غياب ريس جيمس المصاب، لكنه لم يفعل شيئاً ينهي التكهنات حول إمكانية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعندما سألته شبكة (إي إس بي إن) عما إذا كان سيبقى مع النادي الموسم المقبل، قال فرنانديز: "لا أعرف، ما زالت هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم، وبعد ذلك سنرى." وعلق فرنانديز على خسارة تشيلسي على ملعبه أمام سان جيرمان أمس، حيث شهدت المباراة تسجيل فريق العاصمة الفرنسية هدفين في ربع الساعة الأول على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن. وقال نجم الفريق الأزرق "أعتقد أننا فشلنا في السيطرة على المباراة. في لقاء الذهاب، فقدنا تركيزنا في آخر ربع ساعة واستقبلنا ثلاثة أهداف، وهنا حدث ذلك الأمر مجدداً ولكن في البداية". أضاف فرنانديز في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "في هذا المستوى، لا يمكنك استقبال هدفين بهذه السرعة بسبب تفاصيل صغيرة. في النهاية، وعلى مدار المباراتين، كان سان جيرمان هو الفريق الأفضل ويستحق التأهل. منذ انضمامي لتشيلسي، مررنا بمواقف مماثلة وتمكنا من قلبها لصالحنا". وأتم فرنانديز حديثه، حيث قال: "الآن، يجب أن ينصب تركيزنا على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وتحقيق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
