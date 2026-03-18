الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«إعمار» ترعى سباق «جودلفين مايل»

18 مارس 2026 14:52

دبي(وام)
أعلن اليوم عن رعاية شركة إعمار العقارية لسباق "جودلفين مايل" (جروب 2)، الذي يُعد أول سباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن أمسية كأس دبي العالمي، المقرر إقامتها 28 مارس 2026.
ويبلغ إجمالي جوائز سباق "جودلفين مايل"مليون دولار أميركي، ما يجعله محطة بارزة تستقطب نخبة من الخيول العالمية، حيث شهدت نسخه الأخيرة تتويج خيول تم تدريبها في اليابان والولايات المتحدة والإمارات.
وفي نسخة عام 2025، توج الجواد "ريجينج تورنت" باللقب بإشراف المدرب المقيم في كاليفورنيا دوج أونيل، وقيادة الفارس العالمي فرانكي ديتوري.
وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إن إعمار تمثل ركناً أساسياً في البنية التحتية لدبي، وأسهمت في تشكيل مشهدها العمراني، مشيراً إلى أن برج خليفة يُعد من أبرز المعالم العالمية ويوفر خلفية مميزة لمضمار ميدان.
وأضاف أن نادي دبي لسباق الخيل يتطلع إلى استقبال فريق إعمار وضيوفهم مجدداً في هذه الأمسية، مثمناً دعمهم المستمر للسباق، الذي يشهد منافسة قوية ونهايات مثيرة بين الخيول المحلية ونظيراتها العالمية.
من جانبه، أكد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، فخر الشركة برعاية سباق "جودلفين مايل" ضمن كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن الحدث يُعد من أبرز الفعاليات العالمية ويعكس المكانة الرائدة لدبي، كما يسلط الضوء على أهمية التلاقي والاحتفاء بالتجارب المشتركة التي تلهم المجتمعات.
ومن المقرر أن يقام سباق "جودلفين مايل" (جروب 2) بوصفه الشوط الثاني ضمن برنامج الأمسية، التي تتألف من تسعة أشواط.

أخبار ذات صلة
112 خيلاً تتنافس في ختام كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان
بروفة «كأس دبي العالمي».. «ريبلز رومانس» يواصل تألقه في «سوبر ساترداي»
إعمار
جودلفين
كأس دبي العالمي للخيول
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
اليوم 14:59
بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتوج أبطال النسخة الأولى
الرياضة
بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتوج أبطال النسخة الأولى
اليوم 14:58
«الإمارات للدرّاجات» يحشد أسلحته لانتزاع لقب ميلانو سان ريمو
الرياضة
«الإمارات للدرّاجات» يحشد أسلحته لانتزاع لقب ميلانو سان ريمو
اليوم 14:54
