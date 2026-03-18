«الإمارات للدرّاجات» يحشد أسلحته لانتزاع لقب ميلانو سان ريمو

أبوظبي (الاتحاد)

يعود تادي بوجاتشار لقيادة فريق الإمارات - إكس آر جي في أول سباقات «المونومنت» لموسم 2026، بعدما وصل بزخم كبير عقب أداء مهيمن آخر في سترادي بيانكي. ومع ارتفاع المعنويات وتشكيلة قوية جاهزة للمنافسة، يتوجه الفريق إلى إيطاليا بعزم على تحويل انطلاقة الموسم القوية إلى انتصار تاريخي على الطرق الإيطالية.

ويُعرف سباق ميلانو-سان ريمو بلقب «لا بريمافيرا»، وهو أحد أطول وأبرز السباقات في الروزنامة بمسافة تبلغ 298 كلم، ليشكّل السباق معركة تحمّل، تحدياً مع النهاية المتفجرة عبر صعودي تشيبريسا وبوجيو.

وبالنسبة لبوجاتشار، يبقى ميلانو-سان ريمو أحد سباقات المونومنت القليلة التي ما زالت غائبة عن سجله، وهو تحدٍ يواصل تحفيزه في كل موسم. فقد أضفى بطل العالم الإثارة على السباق عاماً بعد عام بهجماته الجريئة، ويعود في 2026 بتشكيلة صُممت لتمنحه المنصة المثالية لتنفيذ هجوم حاسم جديد.

ويصطف النجم الصاعد إيزاك ديل تورو إلى جانب بوجاتشار بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في طواف الإمارات وتيرينو-أدرياتيكو. وسيؤدي الدرّاج المكسيكي دوراً داعماً مهماً عبر رفع الوتيرة في اللحظات الحاسمة، لتمهيد الطريق لتسارع بوجاتشار المعروف. كما يصل كل من براندون ماكنولتي وجان كريستن بحالة ممتازة، بعدما قدّما مستويات قوية هذا الموسم، وقد تكون قوتهما على الصعودات القصيرة حاسمة في الكيلومترات الأخيرة. وسيؤدي دومين نوفاك مجدداً دور المساعد الموثوق لبوجاتشار، محافظًا على حمايته داخل المجموعة الرئيسية، بينما يوفّر كل من نيلس بوليت وفيليكس جروسشارتنر وفلوريان فيرميرش القوة والسيطرة اللازمتين لقيادة الفريق خلال اليوم الطويل، ووضعه في الموقع المثالي عندما يبدأ السباق بالاشتعال.

ويقف في طريق فريق الإمارات - إكس آر جي حشد قوي من المنافسين، يتقدمهما الفائزان السابقان ماثيو فان دير بويل وياسبر فيليبسن. ويعرف ثنائي فريق «ألبيسين بريمير تيك» جيداً ما يتطلبه الفوز على طريق فيا روما، وسيكونان من أبرز التهديدات داخل المجموعة الرئيسية.

كما يعود النجم البلجيكي ووت فان أرت إلى خط الانطلاق ساعياً لترك بصمته في أولى سباقات المونومنت لهذا الموسم. ومن المتوقع أن يحاول ملاحقة كل الهجمات الحاسمة على صعودي تشيبريسا وبوجيو قبل الاعتماد على سرعته في النهاية. ويضيف الإيطالي جوناثان ميلان مزيداً من الإثارة، إذ يصل بحالة قوية وطموح لتحقيق فوز مونومنت على أرضه.

وتنطلق نسخة 2026 من ميلانو-سان ريمو مجدداً من بافيا قبل التوجه شمالاً نحو ميلانو، حيث تكون الكيلومترات الأولى هادئة نسبياً، لكن التوتر يتصاعد مع اقتراب المجموعة الرئيسية من ممر باسّو ديل توركينو، قبل أن ينفجر السباق في الثلاثين كيلومتراً الأخيرة عبر صعودي تشيبريسا (5.6 كلم بنسبة 4.1%) وبوجيو (3.7 كلم بنسبة 3.8%). وغالباً ما تحسم هذه العقبات الأخيرة نتيجة السباق، حيث يحاول المهاجمون إبعاد متسابقين السرعة وفرض الهجوم الذي سيحدد بطل المونومنت.

ويتوقع فريق الإمارات - إكس آر جي أن يكون في قلب مجريات السباق عندما يصل إلى لحظاته الحاسمة، بهدف تفتيت المجموعة الرئيسية وإطلاق تاديج بوجاكار في التوقيت المثالي. وبعد بداية مذهلة لموسم 2026، سيطمح النجم السلوفيني إلى إضافة ميلانو-سان ريمو أخيرًا إلى سجل إنجازاته وكتابة فصل جديد في مسيرته الاستثنائية.