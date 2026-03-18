بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتوج أبطال النسخة الأولى

معتز الشامي (أبوظبي)

أُسدل الستار، عبر حفل رائع واستثنائي، على فعاليات النسخة الأولى من بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي أقيمت بنجاح وصدى مجتمعي كبير تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأقيمت منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وكانت الحدث الرياضي الأكبر في الدولة خلال الشهر الفضيل، بإقامة 16 لعبة ومشاركة 10 آلاف رياضي ورياضية، وجوائز مالية تخطّت حاجز 10 ملايين درهم.

وأقيم حفل الختام وتتويج الفِرق الحاصلة على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية، بحضور معالي حميد سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، ومحمد سيف النيادي، مدير مهرجان الشيخ زايد، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد بارز من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

كما اشتمل الحفل الختامي على مراسم تكريم الجهات الراعية، وفرق العمل، والمتطوعين ممّن ساهموا بنجاح فعاليات الحدث، إلى جانب إقامة سحوبات على جوائز كبرى وقيّمة للجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة.

وشهد اليوم الختامي إقامة 3 مباريات نهائية، وتُوِّج فريق مؤسسة خليفة بلقب مسابقة كرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية 3-1، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لفريق ساليسبروي الذي تفوّق على بوليفيا 4-1.

وأكد حسام الخولي، لاعب فريق مؤسسة خليفة، أن التحضير بشكل مكثّف للمباراة النهائية هو السر وراء التفوق، وقال: «سعداء بالفوز بلقب بطولة غالية علينا جميعاً، المنافسات والتنظيم كانا بمستوى احترافي كبير، والمباريات جاءت قوية فنياً، وتطلبت من جميع الفرق المشاركة أن تبذل قصارى جهدها».

فيما اعتبر زميله محمد أورا، أن التواجد في هذه الأجواء الجماهيرية في البطولة كان أمراً رائعاً خلال الشهر الفضيل، إلى جانب التأكيد على الأمن في دولة الإمارات، وقال: «سعداء للغاية بهذا التجمع الكبير، والأجواء جعلت اللاعبين يقدّمون أقصى طاقاتهم طوال فترة المنافسات، سعينا للفوز باللقب وتحقق ذلك بفضل جهود أعضاء الفريق».

وحلّق فريق «إم أي إتش» بلقب مسابقة كرة الطائرة، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نجوم الإمارات 2-1، فيما نال فريق المنامة الميدالية البرونزية بعدما تفوّق على فريق الإمارات 2، بمجموعتين دون مقابل.

وأشاد عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الطائرة، بجهود هذه البطولة التي تأتي لتجسّد الدعم المتواصل للقطاع الرياضي من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقال: «يشرّفنا أن تتواجد لعبة كرة الطائرة في هذه البطولة المتميزة، ونجحت اللعبة في تقديم مستويات فنية مرتفعة بمشاركة نخبة من اللاعبين، وتابعنا مباراة نهائية متقاربة وجميلة، ونتطلع إلى أن نواصل البناء على ما تحقق في هذه النسخة من أجل حصد المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة، والاستفادة القصوى من هذه البطولة الكبيرة التي تضم 16 لعبة رياضية».

من جانبه، حقق فريق بيريتس لقب مسابقة الكريكيت بعد تفوّقه على فريق «بي سي جي» في المباراة النهائية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق شاوكوال يونايتد.