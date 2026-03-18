الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تعزز مكانتها في الجولف العالمي باستضافة بطولتي التحدي

أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في الساحة العالمية لرياضة الجولف، بعد اعتماد جولة هوتيل بلانر العالمية مواعيد البطولتين الدوليتين المقرر إقامتهما في الدولة ضمن روزنامة المنافسات العالمية لهذا الموسم.
وستقام "بطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات" في نادي الزوراء للجولف واليخوت بإمارة عجمان خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر المقبل، فيما تستضيف "بطولة تحدي أبوظبي" منافساتها في نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل.
وتقام البطولتان ضمن اتفاقية طويلة الأمد مع اتحاد الإمارات للجولف، وفي إطار الروزنامة العالمية التي تضم 29 بطولة، حيث يقام موسم جولة هوتيل بلانر تحت شعار "الطريق إلى مايوركا".
وتستضيف دولة الإمارات هاتين البطولتين بشكل متتالٍ مباشرة بعد البطولة المفتوحة في البرتغال، على أن تتواصل المنافسات بعدها بإقامة بطولتين متتاليتين في الصين، في تأكيد جديد على مكانة الدولة كمحطة رئيسية في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
