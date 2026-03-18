ساديو ماني يتزعم الهجوم على «كاف» واتجاه لمعاقبة لاعبي السنغال

معتز الشامي (أبوظبي)

أشعل قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بإلغاء نتيجة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 ومنح اللقب للمنتخب المغربي بدلاً من نظيره السنغال، موجة غضب واسعة داخل معسكر «أسود التيرانجا»، بعدما عبّر عدد من نجوم المنتخب السنغالي عن رفضهم للقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان «كاف» أعلن اعتماد نتيجة اعتبارية 3-0 لصالح المغرب في المباراة النهائية، وفقاً للوائح البطولة، ليتم بذلك سحب اللقب من منتخب السنغال، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في القارة الأفريقية، القائد السنغالي ساديو ماني كان أبرز من علّق على القرار، حيث نشر رسالة قوية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» انتقد فيها ما حدث.

وقال ماني: «ما حدث تجاوز كل الحدود، هذه ليست كرة القدم التي نكافح من أجلها، وليست أفريقيا التي نؤمن بها. هناك مستوى كبير من الفساد في لعبتنا، وهذا يقتل شغف ملايين الجماهير في القارة».

وأضاف نجم السنغال، أن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم على أرض الملعب، لكن القرارات التي تُتخذ خارج الملعب، هي التي تحدّد نتائج المباريات والبطولات، مؤكداً أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، ليس فقط من أجل منتخب بلاده، بل من أجل كرة القدم الأفريقية بأكملها، وختم ماني رسالته بالتأكيد على أن الجماهير الأفريقية تستحق «العدالة والشفافية والاحترام».

وقال في تدوينة أخرى «العالم يعرف من هم الأبطال الحقيقيون»، ولم يكن ماني وحده من عبّر عن غضبه، إذ جاءت ردود فعل عدد من لاعبي المنتخب السنغالي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والاحتجاج.

فقد نشر موسى نياكاتي مدافع منتخب السنغال صورة له وهو يحمل الكأس عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب تعليقاً ساخراً قال فيه «تعالوا لكي تأخذوها! إنهم مجانين»، وبعدها بدقائق نشر صورته مع الكأس وعلق قائلاً: «هذا ليس ذكاءً اصطناعياً، هذا حقيقي».

كما نشر لاعب الوسط إسماعيلا سار عبر خاصية «الستوري» مجموعة من الرموز التعبيرية الضاحكة، في إشارة ساخرة إلى القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الأفريقية.

وفي السياق ذاته، نشر عدد من لاعبي منتخب السنغال صوراً لهم أثناء الاحتفال بلقب البطولة، بينما اكتفى آخرون بإعادة نشر صور التتويج دون تعليق، في رسالة واضحة تعكس تمسكهم بفكرة أنهم الأبطال الحقيقيون للبطولة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تصريحات اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تفتح باباً لاتخاذ إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في حال اعتُبرت تلك التعليقات مخالفة للوائح الانضباط الخاصة بالبطولة.

وتتيح لوائح كاف في لجنة الانضباط مواد يمكنها معاقبة لاعبي منتخب السنغال، لاسيما المواد 82 و83 في اللائحة، التي تخص السلوك غير الرياضي أو التصرف الذي يسيء لسمعة اللعبة، خصوصاً في حالة «تصريحات أو أفعال تجلب كرة القدم إلى حالة تشويه أو عدم احترام أو تصرفات تجاه الهيئات أو الحكام أو أياً من مسؤولي الكاف»، وتكون العقوبات المحتملة، غرامات مالية أو إيقافات دولية، وربما عقوبات على اتحاد اللعبة نفسه.

وبين الغضب والسخرية، تعكس ردود فعل نجوم السنغال حجم الصدمة التي خلفها قرار «كاف»، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

وتسمح لوائح كاف بفتح تحقيق في الانتقادات اللاذعة التي وجهها لاعبو المنتخب السنغالي، وهو ما قد ينذر بأزمة شديدة، في ظل تهديدات صدرت عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، يعلن فيها تصعيد القضية، مهدداً بالانفصال عن الكاف، وقال«كنت متأكداً أن منظومة الكاف هي الأسوأ على مستوى العالم، لن نسلم كأس الأمم فهو حقنا المشروع، والجميع يعلم ذلك، وسنصعد الأمر إلى أعلى جهات كرة القدم، ولن نخشى أحداً، حتى لو كلفنا ذلك الانفصال عن الكاف».