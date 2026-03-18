الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

24 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر أبوظبي

18 مارس 2026 21:09


معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، قائمة «الأبيض» استعداداً للمعسكر الداخلي الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري، بمشاركة 24 لاعباً، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.
وشهدت القائمة حضور عدد من الأسماء الجديدة التي تنضم للمرة الأولى، يتقدمهم بالا، وسيزار لاعبا شباب الأهلي، وعثمان كمارا، ومامادو كوليبالي، في خطوة تؤكد توجه الجهاز الفني لتجديد الدماء ومنح الفرصة للعناصر الشابة لإثبات قدراتها على المستوى الدولي.
وضمت القائمة كلاً من، علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جواو ليما، جوليبر دا سيلفا، محمد ربيع، ماركوس ميلوني، ليوناردو أمييميكو، خليفة الحمادي، ساشا إيفكوفيتش، يحيى نادر، عصام فيض، مامادو كوليبالي، محمد عباس، عبدالله حمد، علي صالح، برونو أوليفيرا، يوري سيزار، عثمان كمارا، حارب عبدالله، يحيى الغساني، نيكولاس خيمينيز.
ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين العناصر الجديدة وأصحاب الخبرة، قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة، حيث يتوقع أن يقتصر التجمع على تدريبات يومية، وربما يخوض الأبيض «تقسيمة» ودية مع أحد فرق دورينا، في ظل تعذر إقامة مباريات دولية حالياً.
ويأتي هذا التجمع في ظل سعي «الأبيض» للظهور بصورة أقوى خلال المرحلة القادمة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة النتائج الإيجابية والعودة للمنافسة بقوة على الساحة القارية.

أخبار ذات صلة
هدف قاتل يمنح يونايتد القمة في دوري الأولى
مفاجآت مدوية تكمل «مربع الذهب» في كأس الاتحاد
المنتخب الوطني
علي خصيف
اتحاد الكرة
الأبيض
كوزمين
منتخب الإمارات
آخر الأخبار
شعار وزارة الداخلية القطرية
الأخبار العالمية
قطر: الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة رأس لفان جراء استهداف إيراني
اليوم 22:53
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
الرياضة
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
اليوم 22:43
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
علوم الدار
البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الإمارات
اليوم 22:40
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اقتصاد
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اليوم 22:37
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
الرياضة
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
اليوم 22:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©