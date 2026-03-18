24 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر أبوظبي



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، قائمة «الأبيض» استعداداً للمعسكر الداخلي الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري، بمشاركة 24 لاعباً، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت القائمة حضور عدد من الأسماء الجديدة التي تنضم للمرة الأولى، يتقدمهم بالا، وسيزار لاعبا شباب الأهلي، وعثمان كمارا، ومامادو كوليبالي، في خطوة تؤكد توجه الجهاز الفني لتجديد الدماء ومنح الفرصة للعناصر الشابة لإثبات قدراتها على المستوى الدولي.

وضمت القائمة كلاً من، علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جواو ليما، جوليبر دا سيلفا، محمد ربيع، ماركوس ميلوني، ليوناردو أمييميكو، خليفة الحمادي، ساشا إيفكوفيتش، يحيى نادر، عصام فيض، مامادو كوليبالي، محمد عباس، عبدالله حمد، علي صالح، برونو أوليفيرا، يوري سيزار، عثمان كمارا، حارب عبدالله، يحيى الغساني، نيكولاس خيمينيز.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين العناصر الجديدة وأصحاب الخبرة، قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة، حيث يتوقع أن يقتصر التجمع على تدريبات يومية، وربما يخوض الأبيض «تقسيمة» ودية مع أحد فرق دورينا، في ظل تعذر إقامة مباريات دولية حالياً.

ويأتي هذا التجمع في ظل سعي «الأبيض» للظهور بصورة أقوى خلال المرحلة القادمة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة النتائج الإيجابية والعودة للمنافسة بقوة على الساحة القارية.