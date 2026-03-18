«لاليجا» تحقق رقماً قياسياً في الإيرادات وتتجاوز 17 مليون متفرج



معتز الشامي (أبوظبي)



قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» التقرير الاقتصادي والمالي لكرة القدم الإسبانية للمحترفين لموسم 2024 - 2025، ويعكس التقرير دورة جديدة من النمو المستدام، وتتميز بمستويات قياسية تاريخية في الإيرادات وحضور المتفرجين إلى الملاعب والاستثمار، فضلاً عن ترسيخ نموذج الملاءة المالية الذي يُعد معياراً على المستوى الدولي.

وبلغ إجمالي الإيرادات المعدلة 5 مليارات و464 مليون يورو، حيث تم تسجيل زيادة بقيمة 8.1% مقارنة بالموسم السابق. وبذلك، حققت المسابقة رقماً قياسياً جديداً في إجمالي الإيرادات المعدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بقوة النشاط التجاري والتعافي الكامل للنشاط في معظم الملاعب.

في هذا السياق، تجاوزت الإيرادات التجارية مليار يورو للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى أرقام تاريخية وتتجاوز مليار و500 مليون يورو هذا الموسم؛ وذلك بفضل التوسع الدولي واستراتيجيات تحقيق الدخل الجديدة، مع توقعات نمو إيجابية لموسم 2025 - 2026 مدفوعة بنضج هذا التوسع التجاري والاتجاه التصاعدي في حضور الجماهير في الملعب.

ومن أبرز إنجازات ذلك الموسم، تسجيل رقم قياسي في حضور الجماهير، حيث تجاوز عدد المتفرجين 17 مليوناً لأول مرة. ويتزامن هذا النمو مع تحسن في معدلات الإشغال، إذ بلغت 84.5% في دوري الدرجة الأولى الإسباني «لاليجا إي إيه سبورتس»، و68.5% في دوري الدرجة الثانية الإسباني «لاليجا هايبرموشين».

يبقى الاستثمار أحد الركائز الاستراتيجية للنمو. تشهد أندية «لاليجا» مرحلة تاريخية من حيث كثافة الاستثمار، وتحديداً في البنية التحتية وتحديث الملاعب، حيث زادت بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. من شأن هذا الجهد أن يعزز القدرة على تحقيق الإيرادات على كل من المدى المتوسط والمدى الطويل.

ومن حيث الكفاءة التشغيلية، تواصل الأندية توجهها نحو نموذج مستدام، حيث يتم التحكم في تكاليف الفرق بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحيث لا تتجاوز 70%. وبالمثل، يواصل نظام الرقابة الاقتصادية ترسيخ مكانته ميزة تنافسية رئيسية، مما يضمن الاستقرار واليقين القانوني والنمو.

ومن الناحية المالية، تتمتع «لاليجا» بوضع مالي قوي من حيث الملاءة المالية ورأس المال، مع صافي حقوق ملكية مرتفع وهيكل تمويلي متزايد التنوع والكفاءة. كما أن تطوير مشاريع تمويل طويلة الأجل مرتبطة بالبنية التحتية يعزز استدامة هذا النموذج.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل النموذج الرياضي تمييز نفسه من خلال التزامه بالمواهب، حيث يتمتع بأعلى قيمة سوقية للاعبين الصاعدين من الأكاديمية بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأعلى نسبة مشاركة للاعبين الأكاديمية بين تلك الدوريات، مما يعكس استراتيجية تركز على تدريب اللاعبين والاحتفاظ بهم.

وبالنظر إلى موسم 2025 - 2026، تشير التوقعات إلى مزيد من نمو الإيرادات وتحسين هوامش التشغيل، بهدف تحقيق نقطة التعادل الاقتصادي في إطار الرقابة الاقتصادية.

وبهذه النتائج، تؤكد «لاليجا» مكانتها واحدة من أكثر المسابقات صلابة وديناميكية في عالم كرة القدم، حيث تجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والابتكار في نموذج إدارتها، بما يتماشى مع الاتجاه الذي تم ترسيخه بالفعل في المواسم السابقة.