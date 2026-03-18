8 فرق تشارك في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر للكرة الطائرة



أبوظبي (وام)

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة مشاركة 8 فرق في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، والمقرر إقامتهما بعد عطلة عيد الفطر، في ختام منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكد عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس الاتحاد، أن البطولتين تحظيان بمكانة كبيرة واهتمام واسع من الأندية، في ظل التنافسية العالية التي تشهدها مباريات الطائرة، والسعي لتحقيق المراكز الأولى.

وأوضح أن المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات مهمة بعد النصف الأول من شهر أبريل المقبل، تشمل دورة الألعاب الخليجية، وبطولات الناشئين والسيدات، وفق الأجندة المعتمدة من الإدارة الفنية، مشيراً إلى أن مشاركة 3 منتخبات في منافسات الكرة الطائرة ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، تمثل إضافة مهمة لمرحلة الإعداد قبل الاستحقاقات المقبلة.

ونوه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تطوير اللعبة، من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات حديثة، وتعزيز المشاركة في البطولات الخارجية، إلى جانب تنظيم الفعاليات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الفرق والمنتخبات.

وأشاد الدرمكي بنجاح بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، التي شهدت مشاركة نحو 10 آلاف رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها، في 16 منافسة، مع تفاعل مجتمعي واسع، تزامناً مع «عام الأسرة 2026».