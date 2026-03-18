الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
8 فرق تشارك في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر للكرة الطائرة

18 مارس 2026 22:09


أبوظبي (وام)
اعتمد اتحاد الكرة الطائرة مشاركة 8 فرق في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، والمقرر إقامتهما بعد عطلة عيد الفطر، في ختام منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكد عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس الاتحاد، أن البطولتين تحظيان بمكانة كبيرة واهتمام واسع من الأندية، في ظل التنافسية العالية التي تشهدها مباريات الطائرة، والسعي لتحقيق المراكز الأولى.
وأوضح أن المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات مهمة بعد النصف الأول من شهر أبريل المقبل، تشمل دورة الألعاب الخليجية، وبطولات الناشئين والسيدات، وفق الأجندة المعتمدة من الإدارة الفنية، مشيراً إلى أن مشاركة 3 منتخبات في منافسات الكرة الطائرة ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، تمثل إضافة مهمة لمرحلة الإعداد قبل الاستحقاقات المقبلة.
ونوه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تطوير اللعبة، من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات حديثة، وتعزيز المشاركة في البطولات الخارجية، إلى جانب تنظيم الفعاليات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الفرق والمنتخبات.
وأشاد الدرمكي بنجاح بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، التي شهدت مشاركة نحو 10 آلاف رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها، في 16 منافسة، مع تفاعل مجتمعي واسع، تزامناً مع «عام الأسرة 2026».

أخبار ذات صلة
نجاح لافت للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة
مروان حاجي: «ند الشبا» ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية
الكرة الطائرة
اتحاد الكرة الطائرة
منتخب الطائرة
عبدالله الدرمكي
شعار وزارة الداخلية القطرية
الأخبار العالمية
قطر: الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة رأس لفان جراء استهداف إيراني
اليوم 22:53
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
الرياضة
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
اليوم 22:43
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
علوم الدار
البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الإمارات
اليوم 22:40
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اقتصاد
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اليوم 22:37
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
الرياضة
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
اليوم 22:35
