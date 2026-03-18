الوصل يكسب الظفرة بثلاثية في «أدنوك للمحترفين»



فيصل النقبي (دبي)



حقق فريق الوصل فوزاً مهماً على الظفرة 3-0 على استاد زعبيل ضمن مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة حافظ الوصل على المركز الخامس، وأضاف 3 نقاط جديدة لرصيده؛ ليصل للنقطة 33، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 18 في المركز 12.

أنهى الوصل الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه فابيو ليما برأسية متقنة في المرمى عند الدقيقة 32. وفي الدقيقة 50 تمكن علي صالح من تسجيل الهدف الثاني، فيما أضاف ريناتو جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد، واحدة للوصل، وحالتان للظفرة.