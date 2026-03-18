عدد اليوم
تعادل مثير بين النصر والبطائح في دوري أدنوك للمحترفين

18 مارس 2026 23:51

 
معتصم عبدالله (دبي)
فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة النصر وضيفه البطائح على استاد آل مكتوم، في ختام الجولة 20 من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العميد» رصيده إلى 27 نقطة؛ ليحافظ على مركزه السادس، فيما رفع البطائح رصيده إلى 17 نقطة؛ ليبقى في المركز قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن دبا الأخير، ونقطة خلف الظفرة صاحب المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة.
وبهذه النتيجة، فشل الفريقان في ترجيح الكفة تاريخياً في مواجهاتهما بدوري المحترفين، حيث تساويا في النتائج بتحقيق كل فريق 3 انتصارات، مقابل تعادلين، من أصل 8 مواجهات.
وانتهى الشوط الأول بتقدم البطائح بهدف محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 43، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس أحمد شمبيه إثر تسديدة قوية للمقيم الفرنسي سيكو ليجا، ليودعها الشباك مانحاً فريقه الأفضلية.
وفي الشوط الثاني، عاد النصر إلى أجواء المباراة بهدف التعادل عن طريق البديل شيكنا دومبيا، الذي سجل برأسية متقنة في الدقيقة 66، مستفيداً من عرضية المدافع البرازيلي المقيم فيليب مارينيس من الجهة اليسرى.
ويُعد الهدف الثاني للمالي المقيم دومبيا بقميص النصر في الدوري، بعد هدفه السابق أمام البطائح في مواجهة الدور الأول، والتي انتهت بفوز «العميد» 3-2.

