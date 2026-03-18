الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عجمان يخطف نقطة التعادل من بني ياس في الدقيقة 94

18 مارس 2026 23:52

 
علي معالي (عجمان)
تعادل عجمان وبني ياس 1-1 في ختام الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين؛ ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، و«السماوي» إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بدأ بني ياس بالتهديف عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 21، وتعادل للبرتقالي جونيور فليمنجز في الدقيقة 94.
وضاعت العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، ورغم السيطرة التي جاءت لمصلحة عجمان، لكن بني ياس نجح في خطف المباراة، وبدأ عجمان المباراة بطريقة لعب 4-4-2، وبني ياس بطريقة لعب 4-2-3-1، وجاء هدف بني ياس بعد هجمة منظمة اخترق بها السماوي دفاعات «البرتقالي» بسهولة لتصل في النهاية إلى نيكتيه وضعها في شباك علي الحوسني.
بذل خط وسط بني ياس بقيادة شوكوروف جهداً كبيراً للسيطرة على مجريات اللعب، وتألق سهيل النوبي وكمارا وهانت في الخط الخلفي للسماوي، مع تحركات إيجابية وقوية من المهاجم القناص يوسف نيكتيه، وقبل صافرة النهاية بلحظات ينجح فليمنجز في تسجيل هدف التعادل 1-1.

