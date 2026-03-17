اختتام السباقات التجريبية للموسم الحالي في مضمار جبل علي



دبي (وام)

تختتم هيئة الإمارات لسباق الخيل، السباقات التجريبية للموسم الحالي للخيول العربية والمهجنة الأصيلة مساء اليوم على مضمار جبل علي بدبي، من خلال 3 أشواط لمسافتي 1000 و800 متر.

وأوضحت الهيئة أن السباق التجريبي الـ 25 في الموسم شهد مشاركة 19 خيلاً، منها 15 في شوطين للخيول العربية الأصيلة، بينها 6 خيول لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و9 سبق لها المشاركة.

وأشارت إلى تنافس 4 خيول في شوط الخيول المهجنة الأصيلة، بواقع خيلين سبق لهما المشاركة في السباقات، بينما لم يسبق لخيلين التواجد فيها.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن اكتمال عدد السباقات التجريبية في الموسم الحالي على مضمار جبل علي بدبي اليوم، يؤكد حرص الهيئة على أفضل الممارسات في المضامير كافة، واعتماد الخيول حسب المتطلبات، بما يؤكد الجهود التطويرية لتعزيز التنافسية العالمية في رياضة الفروسية.