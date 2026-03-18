الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إشادة واسعة بنجاح بطولة منصور بن زايد الرمضانية

19 مارس 2026 01:35

 
أبوظبي (وام)
أكد مشاركون في بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، أن الحدث حقق نجاحاً كبيراً بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها، متجاوزاً المفهوم التقليدي للفوز والخسارة إلى تعزيز القيم المجتمعية والتجمع الأسري في أجواء رمضانية مميزة.
وأوضح أحمد سمير، قائد فريق مؤسسة خليفة المتوَّج بلقب مسابقة كرة القدم بعد فوزه في النهائي على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية 3-1، أن البطولة عكست قيمة كبيرة من خلال أعداد المشاركين، وتنوع الفعاليات، والحضور المجتمعي الواسع، مشيراً إلى حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم وتشجيعهم.
ونوه إلى أن التنظيم المميز والتجهيزات الحديثة في منشآت منطقة الوثبة أسهما في نجاح البطولة، مع تزايد الإقبال الجماهيري والتفاعل الكبير مع المنافسات.
من جانبه، أعرب اللاعب المصري أحمد علاء الدين من فريق مؤسسة خليفة عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مشيداً بالأجواء العائلية والتنظيم الاحترافي، إلى جانب المبادرات المصاحبة مثل الجوائز والسحوبات اليومية والمسابقات الثقافية والرياضية، مؤكداً أن الحدث يعكس نهج دولة الإمارات في تنظيم البطولات، وفق أفضل المعايير العالمية.
وأضاف أن تفاعل المتابعين من خارج الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعجابهم بمستوى التنظيم والأجواء المجتمعية شهادة نجاح مميزة للبطولة.
بدوره، أكد التونسي الهادي الخزري، لاعب فريق «إم أي إتش» الفائز بلقب الكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق نجوم الإمارات 2-1، أن البطولة تجسد اهتماماً كبيراً بالرياضة والمجتمع، لافتاً إلى أنها لا تقتصر على المنافسة، بل تعزز مفهوم الأسرة الإماراتية من خلال مشاركة جميع أفرادها في الأجواء الرياضية والفعاليات المصاحبة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©