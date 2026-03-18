الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يكتسح نيوكاسل بسباعية في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يكتسح نيوكاسل بسباعية في دوري أبطال أوروبا
19 مارس 2026 01:34


برشلونة (د ب أ)
أمطر برشلونة شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد وهزمه بنتيجة 7/ 2، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بهذا الفوز ينتزع برشلونة بطاقة التأهل لدور الثمانية متفوقاً بنتيجة 8/ 3 في مجموع المباراتين بعد تعادل الفريقين ذهاباً بنتيجة 1/ 1 على ملعب سانت جيمس بارك في إنجلترا، الأسبوع الماضي.
وجد برشلونة صعوبة كبيرة أمام منافسه في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو»، حيث تقدم مرتين في النتيجة بهدفي رافينيا ومارك بيرنال في الدقيقتين و18، ورد الفريق الإنجليزي بهدفي أنتوني إيلانجا في الدقيقتين 15 و28.
وخرج الفريق الكتالوني متفوقاً في الشوط الأول بهدف سجله لامين يامال من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني أجهز العملاق الإسباني على منافسه بأربعة أهداف، سجلها فيرمين لوبيز وروبرت ليفاندوفسكي «ثنائية» ورافينيا في الدقائق 51 و56 و61 و72.
وينتظر برشلونة في دور الثمانية الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد ضد توتنهام الإنجليزي، علما بأن أتلتيكو فاز ذهابا بنتيجة 5/ 2 في العاصمة الإسبانية، ويلتقي الفريقان إيابا في وقت لاحق اليوم الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن.

