إصابة تونالي تقلق إيطاليا قبل الملحق المؤهل لكأس العالم

برشلونة (أ ب)

خرج الإيطالي ساندرو تونالي نجم نيوكاسل يونايتد، مصاباً في مباراة فريقه ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، قبل ثمانية أيام من انطلاق مباريات منتخب بلاده في الملحق المؤهل لكأس العالم.

أصيب تونالي في فخذه الأيسر أثناء عودته للدفاع أمام فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، ليخرج الكرة إلى ركنية أثناء تقدم الفريق الكتالوني بنتيجة 4/ 2 في الشوط الثاني، وبعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الخامس من ركلة ركنية.

وأنهى برشلونة اللقاء فائزاً بنتيجة 7/ 2 ليتأهل لدور الثمانية بعد تعادل الفريقين 1/ 1 في نيوكاسل الأسبوع الماضي. كان من المتوقع أن يشارك تونالي أساسياً مع المنتخب الإيطالي، بطل كأس العالم أربع مرات، والذي يسعى للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتستضيف إيطاليا منتخب أيرلندا الشمالية في 26 مارس على ملعب أتالانتا في بيرجامو، وسيسافر الفائز من هذه المباراة لمواجهة إما ويلز أو البوسنة والهرسك بعد خمسة أيام. وسينضم الفائز في الملحق إلى مجموعة كأس العالم التي تضم كندا البلد المضيف وسويسرا، وقطر.