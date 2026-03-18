الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي

19 مارس 2026 02:22


لندن (د ب أ)
سجل النجم المصري إنجازاً استثنائياً بعدما أصبح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح ضيفه جالطة سراي التركي 4/صفر أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز جالطة سراي بهدف، وقلب ليفربول الطاولة ليضرب برباعية؛ ليصعد إلى دور الثمانية الأوروبي بعد تفوقه بنتيجة 4 / 1 في مجموع اللقاءين.
وقدم صلاح أداء متبايناً بين شوطي المباراة، حيث أضاع ضربة جزاء وفرصة محققة في الشوط الأول، ثم توهج في الشوط الثاني؛ ليسجل هدفاً ويصنع هدفين. وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله المجري دومينيك سوبوسلاي في في الدقيقة 26 ثم أهدر صلاح ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.
وفي الشوط الثاني، تفوق ليفربول على نفسه وسجل ثلاثية من خلال الفرنسي هوجو إيكيتيكي والهولندي ريان جرافينبيرش وصلاح في الدقائق 52 و54 و62.

