كمارا ينقذ «الملك» بالهدف الـ 30 في «المحترفين»

كمارا واصل تألقه مع الشارقة (الاتحاد)
19 مارس 2026 03:36

علي معالي (أبوظبي)

أنقذ عثمان كمارا مهاجم الشارقة فريقه أمام كلباء، بتسجيل هدفين، حفظ من خلالهما ماء وجه «الملك»، حيث كان الفريق متأخراً بهدفين أمام كلباء في مباراة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح اللاعب في تسجيل هدفين على التوالي في الدقيقتين 57 و83، وبطريقة واحدة تقريباً، الأول بعد متابعة ركلة جزاء فراس بالعربي التي تصدى لها الحارس، لتجد المتابع كمارا، والثاني من تسديدة ماجد حسن، التي ارتدت أيضاً وتابعها القناص كمارا.
وعاد كمارا لتسجيل الثنائيات مجدداً، حيث كانت آخر مرة سجّل خلالها هدفين في مرمى النصر في الجولة الثامنة من موسم 2024-2025، والتي انتهت بفوز الشارقة 3-0، وبعد 480 يوماً يكرّر كمارا هوايته في التهديف، لكن المباراة خرجت بالتعادل 2-2، وهي المرة السابعة التي يسجّل فيها ثنائية مع الشارقة في مباراة واحدة بالمحترفين منذ انتقاله إلى صفوف الشارقة في 2021، والمرة الرابعة التي يسجل فيها بمرمى كلباء، ليصل كامارا إلى هدفه الـ 30 خلال 108 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين.

عودة مستحقة

علّق البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة على المباراة، قائلاً: «المباراة بدأت بضربة جزاء لم يتوقعها أحد، وأعتقد أنها لا ترتقي إلى احتسابها ولكن المنافس استفاد منها، وكان ذلك مهمّاً في بداية المباراة، حيث فتح اللعب تماماً ومنح المنافس نوعاً من الهدوء، في المقابل وضع فريقي تحت ضغط كبير، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء، ومن أحدها استقبلت شباك الشارقة الهدف الثاني». وقال مورايس: «سعدت خلال الشوط الثاني برد فعل اللاعبين، وظهرنا بشخصية مختلفة، وتم إجراء تغيير لمنح الخط الخلفي مزيداً من الاستقرار، وهو ما كان ينقص الفريق في تلك الفترة، واستطعنا السيطرة وخلقنا فرصاً للتسجيل وتحقق التعادل».

