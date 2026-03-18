الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو مدريد يتخطى توتنهام ويتأهل لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال

19 مارس 2026 02:55


لندن (د ب أ)
تأهل فريق أتلتيكو مدريد لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2/ 3 في إياب دور الـ 16، مساء الأربعاء.
وانتزع الفريق المدريدي بطاقة التأهل بفضل فوزه الكاسح ذهاباً على نظيره اللندني بنتيجة 5/ 2، الأسبوع الماضي في إسبانيا، ليصعد متفوقاً بنتيجة 7/ 5 في مجموع المباراتين.
أنهى توتنهام الشوط الأول متقدماً بهدف سجله المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني بضربة رأس بعد عرضية من ماتياس تيل في الدقيقة 30، وأدرك أتلتيكو التعادل بعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني بهدف سجله جوليان ألفاريز بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من آديمولا لوكمان لزميله الأرجنتيني. تقدم توتنهام مجدداً بهدف سجله اللاعب الهولندي تشافي سيمونزبتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، وتعادل أتلتيكو بهدف سجله دافيد هانكو بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها جوليان ألفاريز في الدقيقة 75.
وسجل تشافي سيمونز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، ليكتفي الفريق اللندني بفوز معنوي قبل توديع دوري الأبطال.
أما أتلتيكو مدريد فقد تأهل لمواجهة منافسه المحلي برشلونة الذي تأهل على حساب نيوكاسل يونايتد بالتعادل ذهاباً 1/ 1 في إنجلترا، ثم الفوز إياباً بنتيجة 7/ 2 في وقت سابق أمس الأربعاء.
وبتأهله ترتفع معنويات أتلتيكو مدريد قبل مباراة الديربي عندما يحل ضيفاً على ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني. وبعد انتهاء المباريات الدولية، سيستأنف أتلتيكو مدريد مشواره بمواجهة جديدة أمام برشلونة في الجولة 30 من بطولة الدوري في الرابع من أبريل.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©