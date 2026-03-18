بايرن ميونيخ يكتسح أتالانتا برباعية ويبلغ دور الثمانية الأوروبي

ميونيخ (د ب أ)

لقن بايرن ميونيخ الألماني ضيفه أتالانتا الإيطالي درساً قاسياً وفاز عليه 4 -1 أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتفوق النادي البافاري بنتيجة كاسحة، 10- 2 في مجموع اللقاءين بعد فوزه ذهاباً في إيطاليا 6 -1، ليبلغ دور الثمانية من البطولة القارية عن جدارة واستحقاق.

وسجل الإنجليزي هاري كين هدف السبق من ضربة جزاء في الدقيقة 25، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 54، وتكفل اليافع لينارت كارل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56، وتبعه الكولومبي لويس دياز بتسجيل الهدف الرابع، قبل أن يحرز البديل لازار ساماردزيتش الهدف الوحيد لأتالانتا في الدقيقة 85.