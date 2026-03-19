هوكس يطرق «الأدوار الإقصائية» بالسلسلة المتتالية

19 مارس 2026 12:30

لوس أنجلوس(رويترز)
واصل أتلانتا هوكس تألقه بفضل 24 نقطة سجلها سي.جيه مكولوم ليحقق فوزه 11 توالياً، بعدما تغلب خارج أرضه ​على دالاس مافريكس 135-120 الليلة الماضية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وباتت سلسلة انتصارات أتلانتا الآن ثالث أطول سلسلة فوز لأي ⁠فريق في المسابقة هذا الموسم، فيما تكبد دالاس خسارته العاشرة ​على التوالي على أرضه.
وأضاف دايسون دانيلز 19 نقطة لأتلانتا، ​بينما ‌أنهى جالن جونسون المباراة وهو على ⁠بعد ​تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة، بعدما سجل 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى التساوي مع ميامي ‌هيت خلف أورلاندو ماجيك في المركز السادس بالقسم الشرقي.
وقاد ‌دانييل جافورد صفوف مافريكس بتسجيله 24 نقطة من مقاعد البدلاء.
وكان لوكا دونتشيتش على بعد متابعة واحدة فقط من ​تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة حيث سجل 40 نقطة في فوز لوس أنجلوس ليكرز 124-116 على هيوستن روكتس، فيما أضاف ليبرون جيمس 30 نقطة مع إهدار محاولة واحدة فقط طوال المباراة.
وأحرز دياندري أيتون 16 نقطة وأوستن ‌ريفز 14 نقطة وقدم ​ثماني تمريرات حاسمة، ضمن هجوم متوازن نجح معه ليكرز في تسجيل نسبة 60.5 % من محاولاته، ليحصد فوزه السابع على التوالي.
وتفوق لوس أنجلوس على ​روكتس 35-24 في الربع ‌الأخير ⁠بفضل 10 ‌نقاط من دونتشيتش وتسع من جيمس.
وتصدر ‌ألبيرين شينجون قائمة المسجلين في روكتس برصيد 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة.
وبهذه ⁠الخسارة، تراجع هيوستن بفارق مباراة واحدة خلف مينيسوتا في صراع ​المركز الرابع بالقسم الغربي.
وبفضل أداء قاده لتسجيل 32 نقطة، تقدم جايلن براون إلى المركز العاشر في قائمة المسجلين التاريخيين لبوسطن سيلتيكس خلال الفوز المريح 120-99 على ضيفه جولدن ستيت وريورز.
ومدد سيلتيكس سلسلة انتصاراته إلى ​ثلاث مباريات متتالية. وخسر وريورز ست من آخر ​سبع مباريات خاضها.

هوكس يزيح ماجيك في الطريق نحو الانتصار العاشر توالياً
«تمبروولفز» يضاعف «محنة ووريرز» في «أمسية إدوادرز»
دالاس مافريكس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
ليبرون جيمس
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران
قرقاش: تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية
سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية
الكويت تعلن إخماد حريق بوحدتي تشغيل في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
النسخة الـ30 من الكأس العالمية.. «دي بي ورلد» راعياً لسباق دبي تيرف للخيول
