الريال يتحدى أتلتيكو في ديربي مدريد

مدريد (د ب أ)

تنطلق منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي أتلتيكو على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد المقبل.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات مهمة، منها الفوز على مانشستر سيتي 3 / صفر، ثم التغلب على إلتشي 4 / 1، قبل العودة للتفوق على السيتي مرة أخرى 2 / 1 في دوري الأبطال.

وأظهر الريال قوة هجومية واضحة، حيث سجل 24 هدفاً في آخر 10 مباريات بمعدل 4. 2 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل فقط 8 أهداف، بمعدل 8. 0 هدف في المباراة، محققاً 3 مباريات من دون استقبال أي هدف.

وعلى ملعبه، ريال مدريد حقق 5 انتصارات من آخر 6 مباريات في الدوري الإسباني، مسجلاً 17 هدفاً واستقبل 5 أهداف فقط، ما يعكس قوة الفريق على أرضه. ويتواجد الريال في المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر. وعلى الجانب الآخر، لا يمكن التقليل من خطورة أتلتيكو مدريد، الفريق الذي يقوده المدرب المخضرم دييجو سيميوين، والذي يعتمد على أسلوبه المعروف بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية. ورغم بعض التذبذب في النتائج خارج ملعب الفريق، يظل أتلتيكو منافساً عنيداً، خاصة في المباريات الكبرى، حيث يجيد إغلاق المساحات واستغلال أخطاء المنافسين عبر الهجمات المرتدة السريعة. ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

وسجل أتلتيكو 14 هدفاً في آخر 10 مباريات بمعدل 4. 1 هدف في المباراة، بينما استقبل 9 أهداف، مع تحقيق 5 مباريات دون استقبال أهداف.

وخارج أرضه، أتلتيكو حقق فوزين وتعادلين وخسارتين في آخر 6 مباريات بالدوري، مستغلاً خبرة لاعبيه في إغلاق المساحات والتكتيك الدفاعي المميز.

هذا يوضح أن الفريق قادر على إيقاف الهجمات المنظمة لريال مدريد، خاصة عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وتبدو المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة أن الفريقين يمتلكان قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. وتشير الأرقام إلى احتمال تسجيل أهداف، في ظل المعدلات التهديفية الجيدة للفريقين، إضافة إلى بعض الثغرات الدفاعية التي ظهرت مؤخراً. كما أن المواجهات السابقة بين الفريقين غالباً ما تتسم بالإثارة والندية، وهو ما يعزز من توقعات مباراة قوية ومليئة بالتقلبات.

وعلى صعيد تاريخ المواجهات، يتفوق الريال بشكل واضح على أتلتيكو، حيث التقيا في أكثر من 240 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها ريال مدريد ما يزيد عن 120 انتصاراً مقابل نحو 60 فوزاً لأتلتيكو، فيما حسم التعادل قرابة 60 مواجهة.

وفي منافسات الدوري تحديداً، تواجه الفريقان في نحو 177 مباراة، فاز ريال مدريد في أكثر من 90 منها، مقابل حوالي 40 انتصاراً لأتلتيكو، مع أكثر من 40 تعادلاً. ورغم هذا التفوق التاريخي الواضح، فإن المواجهات الأخيرة بين الفريقين شهدت تقارباً كبيراً في النتائج، حيث نجح أتلتيكو في تحقيق نتائج إيجابية وتقليص الفجوة، ما يؤكد أن ديربي مدريد لم يعد يحسم بالأرقام فقط، بل تحكمه تفاصيل اللحظة والحالة الفنية لكل فريق.

وسوف يعتمد الريال بشكل كبير على فرض أسلوبه منذ البداية، من خلال الضغط العالي والاستحواذ، ومحاولة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الضيف. في المقابل، قد يلجأ أتلتيكو إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، مع التركيز على استغلال المساحات خلف دفاع ريال، خاصة في حال تقدم أصحاب الأرض للأمام بأعداد كبيرة. وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يستضيف برشلونة نظيره رايو فايكانو على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في نفس اليوم، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه القوية وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب. ويعيش برشلونة فترة رائعة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث يظهر الفريق انسجاماً واضحاً بين عناصره، مع أداء هجومي مميز وقدرة كبيرة على فرض السيطرة في المباريات، خاصة على أرضه، ما مكنه من اعتلاء قمة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.