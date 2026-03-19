مولانو يضع «الإمارات إكس آر جي» على منصة «دانيلِث نوكيري»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات - إكس آر جي المركز الثالث في سباق دانيلِث نوكيري كورسه. وهي النتيجة التي تمثّل عودة قوية للدراج الكولومبي إلى أجواء المنافسة، مع انطلاق أسبوع جديد من سباقات اليوم الواحد في شمال أوروبا.

وبعد أن حقق فوزاً بمرحلة في طواف عُمان 2026، أمضى مولانو عدة أسابيع مثمرة في التدريب قبل أن يعود إلى السباقات في بلجيكا بسرعة لافتة. وكاد تسارعه يمنحه الفوز، إلا أن جاسبر فيليبسن (ألبيسين - بريمير تيك) خطف الانتصار في اللحظات الأخيرة، فيما حلّ جوردي ميوس (ريد بول - بورا هانسغروهه) ثانياً.

ومع تفوق أليك سيجارت من فريق البحرين - فيكتوريوس الذي شن هجوماً مباغتاً قبل 10 كلم من النهاية، كاد حلم باقي الدراجين في الفوز يتبخر حتى الكيلومتر الأخير الذي دخله بفارق 20 ثانية، إلا أن روي أوليفيرا من فريق الإمارات - إكس آر جي اندفع إلى مقدمة السباق ليقود المطاردة ويعيد سيجارت إلى المجموعة، ممهداً الطريق لزميله مولانو نحو خط النهاية.

وأظهر الكولومبي صلابة كبيرة في الاندفاع نحو خط النهاية في نوكيري. ومع دخول آخر 50 متراً كان مولانو يقود المجموعة الرئيسية، إلا أن فيليبسن وميوس تجاوزاه في اللحظات الأخيرة.

وفي النهاية لم يتحقق الفوز لمولانو، لكن الأداء القوي له ولفريق الإمارات - إكس آر جي يمنح الفريق الكثير من الثقة لبقية سباقات الأسبوع.