الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مولانو يضع «الإمارات إكس آر جي» على منصة «دانيلِث نوكيري»

19 مارس 2026 15:50

أبوظبي (الاتحاد)
حقق سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات - إكس آر جي المركز الثالث في سباق دانيلِث نوكيري كورسه. وهي النتيجة التي تمثّل عودة قوية للدراج الكولومبي إلى أجواء المنافسة، مع انطلاق أسبوع جديد من سباقات اليوم الواحد في شمال أوروبا.
وبعد أن حقق فوزاً بمرحلة في طواف عُمان 2026، أمضى مولانو عدة أسابيع مثمرة في التدريب قبل أن يعود إلى السباقات في بلجيكا بسرعة لافتة. وكاد تسارعه يمنحه الفوز، إلا أن جاسبر فيليبسن (ألبيسين - بريمير تيك) خطف الانتصار في اللحظات الأخيرة، فيما حلّ جوردي ميوس (ريد بول - بورا هانسغروهه) ثانياً.
ومع تفوق أليك سيجارت من فريق البحرين - فيكتوريوس الذي شن هجوماً مباغتاً قبل 10 كلم من النهاية، كاد حلم باقي الدراجين في الفوز يتبخر حتى الكيلومتر الأخير الذي دخله بفارق 20 ثانية، إلا أن روي أوليفيرا من فريق الإمارات - إكس آر جي اندفع إلى مقدمة السباق ليقود المطاردة ويعيد سيجارت إلى المجموعة، ممهداً الطريق لزميله مولانو نحو خط النهاية.
وأظهر الكولومبي صلابة كبيرة في الاندفاع نحو خط النهاية في نوكيري. ومع دخول آخر 50 متراً كان مولانو يقود المجموعة الرئيسية، إلا أن فيليبسن وميوس تجاوزاه في اللحظات الأخيرة.
وفي النهاية لم يتحقق الفوز لمولانو، لكن الأداء القوي له ولفريق الإمارات - إكس آر جي يمنح الفريق الكثير من الثقة لبقية سباقات الأسبوع.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدرّاجات» يحشد أسلحته لانتزاع لقب ميلانو سان ريمو
«الإمارات للدراجات» بطل سباق «تيرينو-أدرياتيكو» في إيطاليا
خوان سيباستيان مولانو
الإمارات للدراجات
آخر الأخبار
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
الرياضة
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
اليوم 17:29
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
الرياضة
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
اليوم 17:27
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
الرياضة
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
اليوم 17:18
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
الرياضة
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
اليوم 17:15
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
الترفيه
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
اليوم 17:03
