الاتحاد الأفريقي يرفض ادعاءات السنغال بالفساد

داكار(د ب أ)

رد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على اتهامات السنغال بالفساد، بعد تجريدها من لقبها القاري بعد شهرين من المباراة النهائية المثيرة للجدل أمام المغرب. وقررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي، منح الفوز في المباراة النهائية للمنتخب المغربي، مستضيف البطولة، بعد أن غادر منتخب السنغال أرض الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء. وعاد السنغاليون لاحقاً وأكملوا المباراة وفازوا في الوقت الإضافي، إلا أن هذا الانتصار تم إلغاؤه رسمياً. وردت السنغال بغضب شديد، قائلة إنها ستستأنف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، حتى إن حكومة داكار تدخلت واتهمت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بـ«الفساد». وأصدر موتسيبي بياناً عبر مقطع فيديو مساء الأربعاء لينكر ارتكاب أي أعمال خاطئة من جانب «كاف»، مشيراً إلى أنه تم إدراج كبار القضاة والمحامين من أفريقيا في لجنة الاستئناف. وقال: «لن تتم معاملة أي بلد في أفريقيا بطريقة تفضيلية أو تحصل على مزايا أو أفضلية أكثر من أي دولة أخرى في القارة الأفريقية».

وقال عن مخطط السنغال لتقديم استئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي: «سنلتزم ونحترم القرار الذي يتخذ على أعلى مستوى». وأدان موتسيبي بشدة تصرفات المنتخب السنغالي في النهائي، وقال إنه أعاد تأكيد الصور النمطية السلبية عن كرة القدم الأفريقية، والتي كان الاتحاد يعمل جاهداً على القضاء عليها. وأكد: «هذا يقلّل من قيمة الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مدار سنين طويلة لضمان النزاهة، واحترام القواعد، والأخلاقيات، والحوكمة».