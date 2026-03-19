انهيار رباعي للكرة الإنجليزية في «الأبطال»

لندن (رويترز)

شهد دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، نتائج قاسية على غير المعتاد بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لم ينجح سوى أرسنال وليفربول في التأهل من بين ستة أندية إنجليزية بلغت الأدوار الإقصائية. وللمرة الأولى، ​وصلت جميع الفرق الإنجليزية المشاركة في البطولة إلى دور 16، بعد أن احتلت خمسة منها المراكز الثمانية الأولى من مرحلة الدوري، لكن هذه الهيمنة لم تدم طويلاً. فقد خرج مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير جميعاً من ⁠الدور نفسه، وهي المرة الأولى التي تودع فيها أربعة فرق من دولة واحدة هذا الدور ​دفعة واحدة. كما استقبلت هذه الفرق 28 هدفاً إجمالاً، ما يعكس حجم المعاناة التي ​عاشتها عبر ‌مباراتي الذهاب والإياب. ويتناقض هذا التراجع الحاد مع ما حققته ⁠الأندية الإنجليزية ​في السنوات الأخيرة، إذ وصلت فرق الدوري الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في خمسة من أصل ستة مواسم بين عامي 2018 و2023، وظهرت عدة فرق في قبل النهائي وفازت باللقب ثلاث مرات.

يظل الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر الدوريات الأوروبية تطلباً من الناحية البدنية، ‌مع جدول مباريات مكثف، ووقت راحة محدود، وصعوبة كبيرة في تغيير التشكيلة الأساسية ‌من دون تأثير واضح على النتائج. وغالباً ما يضطر المدربون إلى إشراك تشكيلات كاملة القوة أسبوعاً بعد أسبوع، وسط صراعات على اللقب أو سباق التأهل الأوروبي أو معارك الهبوط.

وقال ليام روسنيور مدرب تشيلسي عقب ​خروج فريقه من المسابقة: «خاض اللاعبون أكثر من 100 مباراة خلال 18 شهراً، ولم يحصلوا على أي فترة راحة بسبب المباريات الدولية. إذا لم أتحكم في دقائق لعبهم، فإن معدل تعرضهم للإصابات سيزداد بشكل كبير». وعلى النقيض من ذلك، تتمكن الأندية الكبرى خارج إنجلترا من منح الأولوية لدوري الأبطال بشكل أوضح. ومع منافسة محلية أقل شراسة، تصبح القدرة على تدوير ‌اللاعبين وإدارة الأحمال البدنية أسهل. فعلى سبيل المثال، ​استخدم ريال مدريد - رغم مشكلاته في الإصابات هذا الموسم - 32 لاعباً في الدوري الإسباني. وتظهر آثار الإرهاق جلياً في المباريات الأوروبية ذهاباً وإياباً، تماماً كما بدا نيوكاسل مرهقاً في الشوط الثاني من مباراة الإياب أمام برشلونة، حيث تلقى أربعة أهداف ليخسر 7-2، وبمجموع ​8-3.

وقال ستيفن وارنوك، لاعب ليفربول السابق، ‌لهيئة ⁠الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «بالنسبة لريال مدريد، ‌كل شيء يدور حول دوري أبطال أوروبا، أما في ‌إنجلترا فالأولوية تصبح التأهل لدوري الأبطال في الموسم التالي إذا لم تكن ضمن سباق اللقب. هناك اختلاف واضح في الطريقة التي تنظر بها ⁠الفرق للمسابقة».

وتكافئ كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز السرعة والضغط العالي والقوة البدنية، ​بينما تتطلب مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا قدراً أكبر من التحكم والاتزان في إيقاع اللعب. وبدت عدة فرق إنجليزية غير قادرة على التأقلم مع تغير الزخم خلال المباريات، وتلقت أهدافا مبكرة كانت مكلفة.

وقال أندروس تاونسند الجناح السابق لكريستال بالاس «أعتقد أن فرق دوري أبطال أوروبا أكثر حسماً في الهجمات المرتدة. إذا فقدت الكرة، ستعاقب فوراً». ومع بقاء أرسنال وليفربول فقط في ​المنافسة، سيعتمد مستقبل تمثيل الدوري الإنجليزي هذا الموسم على مدى قدرة الفريقين على ​إظهار التحكم، وليس مجرد الثقة، في الأدوار المقبلة.