الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال

19 مارس 2026 17:15

معتز الشامي (أبوظبي)
قاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للتغلب على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تألقه في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في مانشستر.
وهناك نسخة من فينيسيوس تظهر عندما تشتد المنافسة في دوري أبطال أوروبا، وملعب الاتحاد يعرفها عن ظهر قلب. يوم الثلاثاء الماضي، ظهرت النسخة نفسها التي رفعت كأس أوروبا الخامسة عشرة عام 2024 بأداء خارق في كل جولة من جولات خروج المغلوب.
ووصل ريال مدريد إلى مانشستر وقد أنجز المهمة عملياً، بتقدم مريح بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب، دون الحاجة إلى أي مخاطرة سوى الحفاظ على سيطرته الدفاعية، لكن فينيسيوس كان له رأي آخر. فقد شغل جميع منافذ الهجوم الثلاثة بأسلوب استباقي أربك دفاع السيتي، متنقلاً بين الأطراف، باحثاً عن المساحات، ومحدثاً تفوقاً عددياً من حيث لا وجود له. أهدر عدة فرص محققة للتسجيل، لكن وجوده كان عبئاً مستمراً على فريق بيب جوارديولا.
ورغم أنه لم يكن دقيقاً دائماً، فإنه كان اللاعب الأكثر حسماً. فقد انتزع ركلة الجزاء بفضل مهارته في إجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، وسددها بنجاح - تعويضاً مباشراً لتصدي دوناروما لركلته في مباراة الذهاب، ثم سجل الهدف الثاني ليجعل النتيجة 2-1، ويقضي على أي أمل لدى السيتي في العودة مع اقتراب نهاية المباراة.
ويواجه ريال مدريد طريقاً صعباً للفوز باللقب السادس عشر من البطولة، مما يتطلب أداءً استثنائياً، لكن فينيسيوس يعرف هذا الطريق جيداً، فقد وصل إليه مرتين من قبل، حيث وصل إلى هذه المرحلة من الموسم بنفس الإحصائيات الهجومية التي حققها في موسم 2023/24، وهو العام الذي اعتبره فيه الكثيرون الفائز الحق بالكرة الذهبية، كان لديه 26 مساهمة تهديفية في كلتا الحالتين (18 هدفاً و8 تمريرات حاسمة آنذاك، و15 هدفاً و11 تمريرة حاسمة الآن).
وانتزع رودري اللقب منه في التصويت، واستغرق ذلك الجرح وقتاً طويلاً للشفاء. فالوصول إلى نفس النقطة لم يكن سهلاً. كانت بداية هذا الموسم باهتة، بعيدة كل البعد عن أفضل مستوياته، لكن وصول المدرب ألفارو أربيلوا شكّل نقطة تحول، حيث استعاد فينيسيوس ابتسامته على أرض الملعب، مظهراً الثقة التي يظهرها عندما يكون في أفضل حالاته.
ومع ذلك، من المرجح أن تحسم فرص فينيسيوس في الفوز بالكرة الذهبية لعام 2026 وتحقيق انتقامه الشخصي في كأس العالم الصيف المقبل، وفي الدوري الإسباني، لا يزال مصير ريال مدريد غير محسوم تماماً.
فلطالما كانت ألقاب الفرق أهم من التألق الفردي، والطريق أمامه في كلا المجالين صعب. لكن ما لا جدال فيه هو إحصائياته في دوري أبطال أوروبا، عدد مشاركاته (38)، وعدد تمريراته الحاسمة (13)، ومساهماته الهجومية (57) أكثر من أي لاعب آخر منذ ظهوره الأول في البطولة، كما يتصدر قائمة المراوغات (168)، والالتحامات الهجومية الناجحة (246)، والأخطاء التي تسبب بها (85).
وفي مباراته ضد مانشستر سيتي، أصبح أصغر لاعب يصل إلى 80 مباراة في تاريخ البطولة. كما أنه خامس أفضل هداف لريال مدريد في أوروبا، متفوقاً على دي ستيفانو، وهو في الخامسة والعشرين من عمره فقط.
لكن ربما تكون الإحصائية الأكثر إثارة للدهشة التي تجسّد عشقه لدوري أبطال أوروبا، هي أنه من بين 19 مباراة إقصائية خاضها، لم يفشل في التسجيل أو صناعة الأهداف إلا في مباراتين فقط، ضد تشيلسي في موسم 2020/21 وضد أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي. في جميع المباريات الأخرى، ترك بصمته. أهدافاً، تمريرات حاسمة، أو كليهما، حيث استحق لقب «سيد دوري الأبطال».

 

أخبار ذات صلة
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
الرياضة
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
اليوم 17:29
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
الرياضة
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
اليوم 17:27
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
الرياضة
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
اليوم 17:18
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
الرياضة
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
اليوم 17:15
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
الترفيه
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
اليوم 17:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©