ثالث أسوأ دفاع أوروبي.. موسم تشيلسي نحو الدمار!

معتز الشامي (أبوظبي)

تلقت آمال تشيلسي في إنهاء الموسم بلقب، ضربة أخرى الثلاثاء، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة إجمالية بلغت 8-2، بعد خسارته في مباراة الذهاب في فرنسا 5-2، وفي الإياب على ملعب ستامفورد بريدج 3-0.

ورغم أن البلوز لا يزال بإمكانه المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه خرج من كأس الرابطة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وليس من الصعب فهم سبب معاناة النادي اللندني في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

وتعني خسارة مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان أن فريق المدرب ليان روسينيور قد استقبل 31 هدفاً في 20 مباراة في جميع المسابقات منذ بداية العام، وهو رقم مثير للقلق، حيث بلغ معدل الأهداف المستقبلة 1.55 هدف في المباراة الواحدة.

وفي آخر 5 مباريات فقط، استقبل تشيلسي 11 هدفاً، على الرغم من مواجهته أستون فيلا المتعثر في الدوري، وريكسهام من الدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا شك أن جماهير ستامفورد بريدج تحصل على ما تستحقه من أهداف تحت قيادة المدرب المؤقت روسينيور، الذي بلغ متوسط أهداف فريقه 2.35 هدف في المباراة الواحدة، لكن بات من الواضح الآن أن متوسط الأهداف المستقبلة للفريق، والبالغ 1.47 هدفاً في المباراة الواحدة تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 41 عاماً، يعيق تقدمه.

ولم يستقبل سوى ناديين من بين أفضل خمسة دوريات في أوروبا أهدافاً أكثر من تشيلسي منذ بداية العام في جميع المسابقات، ونجا فريق ستامفورد بريدج من الإحراج الأكبر المتمثل في امتلاك أسوأ دفاع في أوروبا خلال العام، وذلك بفضل الأداء الدفاعي الكارثي لأتلتيك بلباو (32 هدفاً في 17 مباراة) ونيوكاسل، الفريق الآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز (36 هدفاً في 21 مباراة).

لكن جماهير النادي ستلاحظ ذلك، وبالتأكيد يساورها قلق بالغ إزاء حقيقة أن فريقها يتساوى حالياً مع توتنهام المهدد بالهبوط في عدد الأهداف التي استقبلها هذا العام (31).

فلماذا يستقبل تشيلسي هذا الكم من الأهداف؟.

جو كريشنان، مدير المحتوى في موقع ترانسفير ماركت البريطاني، يتابع. مباريات تشيلسي بانتظام هذا الموسم، ولديه فكرة واضحة عمّا حدث لفريق ستامفورد بريدج. يقول، لم يضم تشيلسي مدافعاً مركزياً ذا خبرة في يناير، وقرار عدم التعاقد مع حارس مرمى من الطراز الرفيع، مع توافر مايك ماينان، ترك النادي بحارسين احتياطيين هما روبرت سانشيز وفيليب يورجنسن. فهل يتحمل روسينيور المسؤولية كاملة؟.

ولا يعني هذا تحميل روسينيور المسؤولية كاملة. فهو يعمل بالإمكانات المتاحة له، وقد فشل المديرون الرياضيون في نهاية المطاف في تزويده بأسماء لامعة، ومنحوه بدلا من ذلك مدافعين شبابا ما زالوا يتعلمون أصول اللعبة.