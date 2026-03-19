أميركا تؤمن مدن المونديال ب625 مليون دولار

معتز الشامي (أبوظبي)

في خطوة تعكس حجم الاستعدادات غير المسبوقة لاستضافة كأس العالم 2026، حصلت 11 مدينة أميركية على تمويل أمني ضخم بقيمة 625 مليون دولار، في إطار خطة شاملة لتعزيز جاهزية البنية الأمنية قبل انطلاق البطولة المرتقبة هذا الصيف.

وكشفت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأميركية (FEMA) أن التمويل يأتي ضمن برنامج «منح كأس العالم»، ويهدف إلى دعم الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تنظيم تدريبات ميدانية، وإجراء فحوصات خلفية للموظفين، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المحتملة.

كما سيسمح التمويل للمدن المستضيفة بزيادة أعداد قوات الشرطة وفرق الطوارئ في الملاعب ومحيطها، إضافة إلى الفنادق ومراكز النقل، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة للجماهير والفرق المشاركة.

ورغم الإعلان عن هذا الدعم، فإن صرف التمويل شهد تأخيراً ملحوظاً، بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي الأميركية في مطلع عام 2026، بحسب ما عرضه تقرير صحيفة «ذا أتليتك».

وكان هذا التمويل قد أُقرّ ضمن مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صيف العام الماضي، إلا أن الخلافات داخل الكونجرس أخرت تنفيذه، قبل أن تبدأ الأموال بالوصول تدريجياً إلى المدن المستضيفة خلال الأيام الأخيرة.

ويمثل هذا التمويل دفعة قوية لكل من الاتحاد الأميركي لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا)، خاصة في ظل التعاون الوثيق بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والإدارة الأميركية، لضمان نجاح البطولة التي تُعد الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

وأكدت FEMA أن تنفيذ البرنامج رغم التحديات يعكس التزام الإدارة الأميركية بدعم الأجهزة الأمنية، وضمان جاهزية البلاد لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «ذا أتليتك» عن تخصيص 250 مليون دولار إضافية للولايات التي تستضيف مباريات المونديال، ضمن برنامج مخصص لمواجهة تهديدات الطائرات من دون طيار، في ظل تزايد المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدامها في الأحداث الكبرى.

ومع تبقي أقل من 90 يوماً على انطلاق كأس العالم، شددت جهات رسمية على أهمية تسريع وتيرة الاستعدادات، حيث أكدت النائبة الديمقراطية نيلي بو أن الوقت أصبح حاسماً لضمان جاهزية المدن، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل «فرصة تاريخية لإظهار أفضل ما لدى الولايات المتحدة»، وفي المقابل، أكدت لجنة البيت الأبيض المنظمة للمونديال، أن التنسيق بين الجهات الفيدرالية والمحلية يسير وفق خطة متكاملة، لضمان تقديم نسخة استثنائية وآمنة من البطولة.

وبين الدعم المالي الضخم والتحديات السياسية، تمضي الولايات المتحدة بخطى متسارعة نحو استضافة مونديال 2026، في نسخة تُعد الأضخم والأكثر تعقيداً في تاريخ كرة القدم.