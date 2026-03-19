الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«عقدة الأرض» تلازم النصر للمباراة الـ6 بتعادل جديد أمام البطائح

«عقدة الأرض» تلازم النصر للمباراة الـ6 بتعادل جديد أمام البطائح
19 مارس 2026 18:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
واصل فريق النصر معاناته على ملعبه في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه البطائح، في ختام الجولة 20، ليعجز «العميد» عن تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي على أرضه.
ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة ليبقى في المركز السادس، فيما رفع البطائح رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير، مواصلاً صراعه للهروب من مراكز الهبوط.
وكان «العميد»، العائد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية بفوزه على مضيفه الشارقة 2-1، يطمح لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في الترتيب، لكنه وجد نفسه متأخراً بهدف محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 43، قبل أن يدرك التعادل في الشوط الثاني عبر رأسية البديل شيكنا دومبيا في الدقيقة 66.
ويمثّل التعادل أمام البطائح المباراة السادسة توالياً التي يفشل فيها النصر في تحقيق الفوز على ملعبه «استاد آل مكتوم»، منذ آخر انتصار على الظفرة 2-0 في الجولة الثامنة.
وخاض «الأزرق» 10 مباريات على أرضه هذا الموسم، حقق خلالها الفوز في مباراتين فقط، مقابل 5 تعادلات و3 خسائر، ليجمع 11 نقطة، في المقابل تبدو نتائجه أفضل خارج ملعبه، بعدما حصد 16 نقطة من 10 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات، مقابل خسارتين.
من جانبه، عبّر زايد الزعابي لاعب النصر عن خيبة أمله بعد التعادل، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً جيداً رغم النتيجة، وقال في تصريحات صحافية:  «قدمنا مستوى طيباً كما في مباراة الشارقة، لكن لم نوفق في تحقيق الفوز. كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث لأنها كانت ستحدث فارقاً في جدول الترتيب، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة».

