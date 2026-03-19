بالاسيوس.. سلاح إيفيتش الخفي بتوصية من خالد عيسى!

معتز الشامي (أبوظبي)

يبحث المدربون دائماً عن لاعب قادر على كسر الجمود بلمسة فردية أو تسديدة مباغتة في اللحظات التي تبدو فيها المباريات معقّدة ومغلقة، .

في العين، يمتلك المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش هذا السلاح في لاعب الوسط ماتيوس بالاسيوس، الذي أثبت مرة أخرى قيمته الكبيرة، بعدما قاد «الزعيم» لفوز ثمين أبقى الفريق في صدارة دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يكن هدف بالاسيوس في شباك الوحدة في كلاسيكو الجولة 20، مجرد هدف عادي، بل جاء كحلٍّ تكتيكي في لحظة كانت المباراة تسير نحو التعادل، قبل أن يطلق لاعب الوسط تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 71، لتستقر الكرة في الشباك وتمنح العين انتصاراً بالغ الأهمية في سباق الصدارة.

وتكشف أرقام اللاعب هذا الموسم عن قيمته الفنية داخل منظومة العين، حيث شارك بالاسيوس في 20 مباراة بالدوري، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف، وهو رقم مميز للاعب وسط، خاصة أنه يلعب غالباً خلف المهاجمين ويجمع بين الأدوار الهجومية والبدنية في وسط الملعب، كما تظهر الإحصاءات حجم تأثيره في بناء اللعب، حيث قدّم 34 تمريرة مؤثّرة، وبلغت دقة تمريراته الطويلة 70.5%، إضافة إلى 939 تمريرة صحيحة من أصل 1064 تمريرة، ما يعكس دوره الكبير في الربط بين خطوط الفريق وصناعة التحولات الهجومية.

ولا تقتصر قوة بالاسيوس على صناعة اللعب فقط، بل يمتلك ميزة التسديد من المسافات البعيدة، وهي واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها إيفيتش لكسر التكتلات الدفاعية. فقد سدّد اللاعب 27 تسديدة هذا الموسم، منها 14 تسديدة على المرمى، كما سجّل 3 أهداف من داخل المنطقة و4 من خارجها، ما يؤكد تنوع حلول التسجيل لديه.

هذه القدرة على التسجيل من خارج الصندوق ليست جديدة على بالاسيوس، فقد لعب الدور نفسه في لحظات حاسمة سابقة، أبرزها خلال مشوار العين التاريخي نحو لقب دوري أبطال آسيا قبل موسمين، عندما سجّل أهدافاً حاسمة في مباريات صعبة، مؤكداً أنه لاعب يجيد الظهور في اللحظات الكبيرة.

وإلى جانب أدواره الهجومية، يساهم اللاعب بقوة في العمل الدفاعي أيضاً، حيث نجح في 50 افتكاكاً ناجحاً من أصل 114 التحاماً، إضافة إلى تفوّقه في 58% من المواجهات الهوائية، وهو ما يعكس توازنه بين الواجبين الدفاعي والهجومي، الأمر الذي يجعله أحد أبرز عناصر اللعب في تشكيلة المدرب الصربي.

ويثبت بالاسيوس مباراة بعد أخرى أنه أكثر من مجرد لاعب وسط عادي، بل هو ورقة تكتيكية حاسمة في يد المدرب إيفيتش. وعندما تتأزم المباريات ويضيق الحل، يظهر اللاعب بتسديدة واحدة قادرة على تغيير كل شيء.

من جانبه، قال بالاسيوس عن هدفه الصاروخي وتوقيته في مباراة بحجم الكلاسيكو أمام الوحدة: «نحن سعداء بما تحقق، وأنا سعيد لأنني ساعدت الفريق على الفوز، وما حدث هو أهم من مجرد 3 نقاط، لأنها مباراة ديربي كبيرة في كرة الإمارات، وكان يجب أن نفوز بها»

وحول قرار التسديد في تلك اللحظة، كشف بالاسيوس السر في إطلاق تلك التسديدة وقال: «خالد عيسى هو قائد الفريق وأقرب اللاعبين لقلبي، هو يطلب مني دائماً التسديد في كل مباراة كلما أتيحت الفرصة، وهو يثق بأنني قادر على التسجيل من التسديد، ويظل يطلب مني محاولة التسديد، وهو ما قمت به في تلك الليلة أمام الوحدة، لقد نفّذت توجيهات خالد عيسى وتحقق الهدف وهذا هو الأهم».